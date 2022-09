Joaquín Sánchez fue el último invitado de la semana de 'El Hormiguero'. El futbolista visitó el programa de Pablo Motos para presentar su primer proyecto televisivo. El capitán del Betis estará al frente de 'Joaquín, el novato' un programa en el que se acercará a las profesiones de los rostros más famosos del país para conocer los secretos de su trabajo.

"He hecho de cocinero, astronauta, cantante, humorista, presentador... y me he dado cuenta de que no valgo para nada", afirmó el sevillano en su visita. "Voy a buscar una profesión que ya tengo una edad...", añadió entre risas.

Joaquín dio una pincelada de lo que se podrá ver próximamente en televisión y habló de algunos de los invitados que le acompañarán en este nueva aventura. Rosario Flores, Los Morancos, Ana Milán o Vicente Vallés son algunos de los rostros que visitarán su programa.

"Cuando entrevisté a Pedro Duque, para romper el hielo, le dije que se parecía a Manuel Ruiz de Lopera, pero no sabía de quién le hablaba", comentó. "

Con Mercedes Milá admitió que "la noche anterior no dormí porque quería estar a su altura, estaba más nervioso que cagando sin pestillo. Pero aprendí mucho de ella".