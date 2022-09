Carlos Alcaraz está en boda de todos. El español acaba de convertirse en el nuevo número 1 del tenis mundial tras su reciente victoria en el US OPen. El murciano es el jugador más joven de la historia en liderar el ranking de la ATP y el segundo más joven en ganar el US Open. 'El Hormiguero' ha sido el primer programa en contar con su presencia.

El tenista fue a divertirse al programa de Pablo Motos para hablar de sus recientes triunfos y de como está gestionando el éxito de los últimos meses.

Nada más empezar la entrevista, Pablo Motos reconoció que la última vez que vio jugar en directo fue en el Mutua Madrid Open, en la ronda en la que ganó a Novak Djokovic. Un comentario que Alcaraz no pudo pasar por alto y soltar un aplaudido vacile al presentador a raíz de un meme que dio la vuelta a las redes.

En un tono divertido, el jugador ha tirado de ironía para referirse a la imagen en la que se ve a Pablo Motos elevando la cabeza por encima de las plantas para visualizar el partido: "¿Pero me viste? Pensaba que viste solo geranios". Las risas en plató no se hicieron esperar. "Sois unos cabrones todos", reaccionaba el presentador también entre risas.

También aprovechó su visita para hablar de la popularidad y de cómo se siente tras haberse convertido en el número 1 del mundo. "Después de Nueva York he venido a jugar la Davis...No he tenido tiempo de parar, de pensar, de asimilar todo lo que he vivido; pero yo creo que me va a costar unos días o unas semanas, seguro", apuntó.

Ha dejado claro que no le preocupan las expectativas que se hayan podido generar en torno a su figura después de sus últimos éxitos deportivos. "No presto atención a las expectativas o a si la gente me va a reconocer más o menos...Siempre he dicho que voy a seguir siendo el mismo chico de siempre con los míos, con mi gente..."