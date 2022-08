María Patiño acaba de cumplir 51 años en uno de sus mejores momentos tanto a nivel personal como profesional. Durante estos días la periodista ha recibido un montón de muestras de cariño por parte de amigos y compañeros pero, hay quien ha querido aprovechar esta celebración para mandarle algún que otro regalo envenenado.

Es el caso de Diego Arrabal. El paparazzi ha aprovechado el cumpleaños de la presentadora para compartir en su canal de YouTube, un audio que ha corrido en los últimos días por Twitter. "Hoy le traemos un regalito a Mari Pati. Es el cumpleaños de la Patiño y nosotros que somos muy educados no podíamos dejar este día sin regalito. Y si le traemos un regalito, María mira el regalito de la tribu para ti con mucho amor", empieza diciendo el vídeo.

En la pieza se ve a María Patiño hablando de Rocío Carrasco y no con demasiado cariño. Una imagen que choca mucho con la actitud que está teniendo en los últimos meses. "Rocío para hacer daño a Antonio David comenzó la lucha con los niño", se oye decir a María Patiño.

Pero eso no es todo. La presentadora de 'Socialité' se posiciona del lado de Rocío Flores. "Yo estoy de tu lado, pero yo no puedo hablar lo que tu has vivido. Primero porque me metería en un problema legal porque el señor Fidel Albiac está tomando nota" sentencia la presentadora, que también defiende el papel de Antonio David Flores como padre.

"Estos videos los están quitando de la página web de Telecinco para que no quede constancia de nada de lo que se decía y de lo que ahora dicen. Ay como mueve el dinerito, el silloncito. Como nos hacen cambiar de opinión. Quedas retratadita Mari, y este es nuestro regalito. Porque las personas tienen que ser íntegras y los periodistas más todavía", sentencia Diego Arrabal.