A lo largo de 20 años Terelu Campos ha permanecido en silencio sobre Rocío Carrasco. Por todos era conocida la buena amistad que existía entre ellas y por eso motivo, sorprendía mucho que la hija de María Teresa Campos nunca saliera en su defensa cuando era atacada en los platós de televisión.

Ahora que Rocío Carrasco ha decidido romper su silencio, la colaboradora ha explicado cuales fueron los motivos que la mantuvieron callada durante tanto tiempo. Terelu Campos ha concedido una entrevista a la revista 'Lecturas' donde ha hablado de su relación de amistad con la hija de Rocío Jurado.

"Estar callada ha sido un sufrimiento muchas veces", confiesa. "Ver a quien quieres ser víctima de una injusticia es muy complicado... Rocío me escribía muchas tardes diciéndome: 'Cariño, no me defiendas, no quiero que te hagan daño’. Y eso me hacía sufrir más".

Muchos años de sufrimiento que empiezan a llegar a su fin. "Al final la vida te recompensa. A mí hoy me compensa ver a Rocío como está ahora. Nunca he estado más tranquila con respecto a Rocío que ahora. Rocío está recuperando 20 años perdidos de su vida", sentencia.

También a tenido alguna que otra palabra para Antonio David Flores con el que, durante años, ha tenido que trabajar en diferentes platós de televisión. "A mí esta persona no me ha podido engañar porque no he tenido ninguna relación con él, pero sí he sentido cómo estaba contando a muchos compañeros una realidad que no era. Entiendo que los compañeros que lo han creído durante mucho tiempo ahora estallen. Muchos se han sentido manipulados y utilizados, y tienen el derecho a decirlo".

"Muchos compañeros me han pedido disculpas. Han entendido que yo tenía que guardar silencio. Porque muchos temas solo le pertenecían a ella. Agradezco que me pidan perdón, pero no necesito ni reconocimiento ni medallas" sentencia.