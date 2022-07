En las últimas semanas Ana María Aldón desapareció de la televisión sin previo abuso. La mujer de Ortega Cano dejó su puesto de trabajo en 'Viva la vida' y nada se supo de ella hasta este sábado cuando reapareció en una íntima entrevista en 'Déjate querer'. La colaboradora se sentó con Toñi Moreno para abrirse en canal sobre su actual situación matrimonial y todos los problemas que hay en la familia.

Una de las cuestiones más repetidas durante estos días era si había puesto fin a su matrimonio con José Ortega Cano tras la llamada que marcó el punto de inflexión en la relación. El torero realizó una llamada desesperada a la televisión que provocó que su mujer cogiera las maletas junto a su hijo para abandonar la casa.

"¿En estos días has pensado en separarte?", preguntó sin miramientos la presentadora. "No he pensado en separarme, he pensado en recuperarme, que luego tenga que venir todo lo que sea", respondió contundente.

"No estoy enfadada por ese día, pero estoy triste por una acumulación de cosas que han pasado. Algunas salen, otras no, afortunadamente. Hay situaciones que se podían haber evitado, pero no se evitan. Cuando se pasan ciertos límites hay que retirarse, que es lo que he hecho yo, para poder reflexiona".

"Mi marido debería haber puesto límites. Creo que podría haber solucionado las cosas. Para mí habría sido muy importante que él hubiese dicho que 'esta es mi mujer y la respetáis, os guste o no'. Es lo que pido yo a mi familia de él" comentó visiblemente afectada.

"Han pasado cosas en el ámbito familiar que, bajo ningún concepto, pienso volver a permitir a nadie. Ortega Cano ha consentido muchas cosas que no debería", aseguró tajante su todavía mujer.