El cruce de declaraciones entre Gloria Camila y Ana María Aldón en los distintos programas de Telecinco han provocado el enfado de José Ortega Cano, tal y como quedó claro durante la tarde de ayer. El torero no dudó en llamar a 'Ya son las ocho' para lanzar un contundente mensaje a su mujer y a su hija, que estaba presente en plató como colaboradora, y anunciar su intención de retirarse de la vida pública.

Después de que el programa analizara algunas de las intervenciones de la diseñadora en 'Viva la vida', Gloria Camila recibió un mensaje de su padre: "Me ha llamado. No sé qué habréis puesto o cebado pero está un poco enfadado". En ese instante, la hija de Rocío Jurado decidió llamarle en directo para que explicara el motivo de su cabreo. Lo que no se esperaba eran las palabras que estaba a punto de decir el torero en pleno directo.

"Estoy cansado, agotado, por ser buena persona. No se puede ser tan buena persona como yo. Es la primera vez que digo esto", comenzó diciendo antes de dirigirse a su familia: "Pido a todos los míos, primero a Gloria que la quiero a morir, y a mi mujer, que la quiero a morir, que me dejen hacer mi vida. Cada una tiene su vida y las apoyo en todos los sentidos, pero hay cosas que hay que respetar en la distancia".

Ortega Cano insistió en que no quiere ejercer como "intermediario" en todos los programas de Telecinco. "Con esto ya me retiro, no hablaré más en una televisión. Lo prometo. No quiero saber nada de la televisión", aseguró el viudo de 'la más grande'. Unas palabras que llegan coincidiendo con la emisión de 'En el nombre de Rocío', docuserie en la que Rocío Carrasco está dispuesta a contar toda la verdad sobre el motivo por el que se alejó de su familia.

Acto seguido, volvió a mencionar a su hija y a su mujer para pedirles una vez más "que me dejen vivir tranquilo y que dejen de hablar de mí". "Yo las aplaudo y estoy con ellas siempre para que sean felices y estén contentas, pero a mí que me dejen", apuntó en un visible tono de enfado.

En ese instante, Sonsoles Ónega quiso romper una lanza a favor de su colaboradora: "Quiero que entienda que nosotros le preguntamos por lo que habla Ana María". "Estoy regular de salud y con todo esto me va a dar un patatús", lamentó Ortega Cano, que reiteró su intención de permenecer "alejado de los medios de comunicación".