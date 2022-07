Las bajas cifras de audiencia cosechadas por 'Ya son las ocho' terminaron con el programa de Sonsoles Onega, que el pasado viernes se despedía de los espectadores. Para cubrir su hueco, Telecinco ha apostado por un extensión de 'Sálvame'.

Ayer se estreno 'Sálvame Sandía', un programa presentado por Carlos Lozano que, con una furgoneta, recorrerá España para dar voz a los espectadores. La primera emisión empezó en Benidorm dónde con un improvisado plató compuesto por unas butacas, los fans del programa hablaron sin ningún tapujo.

"Queremos que el público tenga voz y voto y pueda opinar de temas en directo y cara a cara", explicaba el conductor pero a los pocos minutos de emisión empezó el caos absoluto. Los fallos técnicos no dejaron de sucederse sacando de quicio, una y otra vez, a Carlos Lozano.

Las opiniones de los espectadores tampoco dejaron a nadie indiferente. Una señora arremetía contra Rocío Carrasco sin pelos en la lengua: "Puede que todo lo que os ha dicho Rocío os lo traguéis con papas porque sois unas vasallas de ella. Lo que dice la idiota...Perdón, la tonta de esta chica que no tiene tres dedos de cerebro, que es lo que le dice Albiac".

Unas palabras que no sentaron muy bien en el plató de 'Sálvame' y que hicieron reaccionar a Terelu Campos. "Nuestros espectadores tiene todo nuestro respeto. Se puede opinar de todo, pero no hay que faltar el respeto a nadie". "Estamos todos de acuerdo en que no hay que faltar el respeto a nadie, pero hay veces que desde el plató se falta el respeto a la gente" espetó Carlos Lozano.

El programa seguía y los fallos no dejaron de sucederse. "¡Qué alguien me avise! " decía el presentador pensando que no estaba en directo. Cuando se enteró de que estaba en el aire se llevó las manos a la cabeza: "¡Esto es un despropósito!" Hoy es un desastre, pero es normal. Aquí, en la playa, en directo, es normal" terminaba diciendo.