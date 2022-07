Rocío Carrasco ha vuelto a la televisión provocando un auténtico revuelo entre su familia mediática. Las confesiones que está haciendo en la segunda parte del documental no están dejando a nadie indiferente y la última en salir a defenderse ha sido Raquel Mosquera.

La peluquera acudió al plató de 'Viva la vida' para dar su versión de lo que ha contado la hija de Rocío Jurado sobre ella y la relación que mantuvo con su padre. Fue precisamente en ese momento cuando Mosquera protagonizó un tenso enfrentamiento con Alejandra Rubio por interrumpir a una compañera.

"Cuando una profesional está hablando, no hay que cortarla, yo me callo y escucho", decía Raquel Mosquera. "Ella siempre me intenta desacreditar porque soy la pequeña... Quizás sé más de lo que tú te piensas y por eso no me quieres dejar hablar nunca", respondía la hija de Terelu Campos, dejando claro que ella tiene su propia opinión y su propio criterio en cuanto a Rocío Carrasco se refiere.

"Ella siempre me lo falta a mí riéndose por detrás, como todo el mundo ha podido comprobar, me han enviado las imágenes y todo. Es un hecho, no una realidad", se quejaba la peluquera despertando el cabreo de Emma García.

"Quiero pensar que normalmente me puedo perder muchas cosas, pero tengo un director, un equipo y en ningún momento me han hecho saber eso. Yo no lo hubiese permitido", aseguraba entonces la presentadora.

"No os pongáis en plan susceptibles. Si no queréis que os ayude, que os den, porque estoy intentando aclarar el asunto. Creo que somos lo suficientemente mayores para escuchar todas las opiniones con educación y respeto.