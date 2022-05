Un domingo más, 'Supervivientes: Conexión Honduras' dio a conocer el nombre del expulsado definitivo de la semana. El pasado jueves, Desy fue la concursante escogida por el público para abandonar la aventura y desde ese día, convivía en 'Playa Parásito' junto a Juan Muñoz.

En la noche de ayer ambos se jugaban la expulsión y su vuelta definitiva a España en una nominación que dejó un momento nunca visto en el programa. La audiencia decidió que fuera Desy la que se despidiera del concurso generando un auténtico revuelo.

Juan Muñoz no se tomó demasiado bien la expulsión de su compañera y su inesperada reacción ha hecho tambalear el curso del programa. "Otra semana más no, no puedo más, por favor", se derrumbaba el humorista al conocer que su compañera era la elegida por la audiencia para poner fin a la aventura en la isla.

"Lo siento mucho. No sé por qué me ha hecho esto la audiencia. Voy a abandonar. No aguanto un semana más aquí, me muero de pena. Yo no puedo más, esto es exagerado. Estoy al borde del colapso. No estoy hecho para esta aventura", sentenciaba Juan Muñoz dejando de lo más sorprendidos a Ion y a Desy.

El presentador le recordó que abandonar el concurso trae consecuencias pero el mal momento que está pasando pesa más que la indemnización a la que se pueda enfrentar. "¿Qué pasa? ¿Voy a tener que pagar una multa o algo de eso? Me da igual, mi salud es lo primero, lo siento", sentenció.

Esta inesperada decisión cambia por completo el rumbo previsto del concurso. A las pocas horas de conocerse este abandono, Ion Aramendi informaba a los espectadores que la organización había decidido poner a disposición del público una votación para una posible repesca a favor de la sevillana. El resultado de esta votación se conocerá en 'Supervivientes: Tierra de nadie' el próximo martes 31 de mayo.