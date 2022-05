La supuesta llamada de Rocío Carrasco a Marta Riesco está trayendo cola. Desde que la periodista soltó el bombazo el pasado viernes en 'Ya son las ocho' han sido muchas las especulaciones que han surgido al rededor.

El director de 'Lecturas', supuesto intermediario de esa llamada, lanzó un comunicado en el que desmentía la versión de Marta Riesco pero la reportera de 'El programa de Ana Rosa' ha seguido manteniéndose en su versión asegurando que tenía "un as bajo la manga" para demostrar su verdad.

Pero parece que quién tenía un as bajo la manga era 'Sálvame' que, con la presencia de Rocío Carrasco, emitió el vídeo que demuestra lo ocurrido en esa polémica comida. El programa compartió las imágenes que grabaron las cámaras de seguridad del restaurante en las que se puede ver el encuentro entre Rocío Carrasco, Fidel Albiac y Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas'.

En el vídeo se ve como Luis Pliego aparece en el plano de la cámara tras levantarse de la mesa mientras está con un teléfono hablando, justo a la hora a la que se produce la llamada de Marta Riesco tal y como ella misma ha aportado con los pantallazos de WhatsApp y como aportó el propio Luis Pliego.

Las PRUEBAS que desmontan la GRAN MENTIRA de Marta Riesco.



Luis Pliego se levanta y habla EL SOLO con Marta. En ningún momento está Rocío Carrasco hablando con ella. #YoVeoSálvame pic.twitter.com/Hg2DbT6nLK — Diego 🧸 (@diegobferrandez) 3 de mayo de 2022

Tras un minuto, se ve como Luis Pliego cuelga el teléfono y regresa a la mesa en la que siguen comiendo tanto Rocío Carrasco como Fidel Albiac por lo que la teoría de Marta Riesco se desmonta y es que, por lo que se ve parece imposible que la periodista haya escuchado la voz de Rocío Carrasco porque el periodista se encontraba muy lejos de la mesa en la que se encontraba ella.

Nada más emitir las imágenes, Rocío Carrasco era rotunda. "Visto lo que hemos visto, puedo decir y digo con la boca muy grande que yo nunca he llamado a Marta Riesco, que nunca he hablado directa ni indirectamente con ella" aseveraba ella. Y también sentenciaba que "nunca le he ofertado a Marta Riesco ni directa ni indirectamente a Marta Riesco. Hasta luego guapi", concluía tajante.