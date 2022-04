Las suplicas de los seguidores del 'Grand Prix' por fin han sido escuchadas. Después de más de 10 veranos reclamando la vuelta de uno de los concursos más exitosos de la televisión, la petición se ha hecho realidad.

Ramón García ha sido el encargado de dar la feliz noticia. El presentador ha confirmado en el programa 'El Faro' de la cadena SER que el regreso del 'Grand Prix' es una realidad aunque lo hará con grandes cambios pero sin perder la esencia.

El programa no se verá en ninguna cadena de televisión sino a través de Twitch. Ramonchu compartirá espacio con Ibai Llanos, uno de los promotores del regreso de este concurso, que según parece, será más moderno y sin vaquilla. "Lógicamente no podrá tener vaquilla porque la nueva ley de protección animal del Gobierno actual no lo permite. Y eso a mí me da mucha rabia, porque la vaquilla era parte fundamental, que seguirá siendo un poquito la imagen, pero que no estará físicamente" confirmó el presentador.

"Ibai ha sido un seguidor mío del 'Grand Prix'. Siempre hablaba y me llegaban comentarios de que quería hacerlo y lo vamos a hacer, si no pasa nada, sí" le aseguraba a la presentadora Mara Torres.

El programa regresará "dentro de poco", aunque todavía no se están grabando los programas: "Estamos organizando las cosas y si no se tuercen puede ser factible y lo haremos de una manera más moderna". "Lógicamente lo que no podría pasar por la cabeza de nadie que entienda de este oficio y de esta industria de la televisión es hacer un programa en el 2022 igual que en 1996" sentenció.