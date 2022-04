Marta Riesco sigue siendo la gran protagonista de Telecinco. Desde que se conoció su relación con Antonio David Flores, la periodista se ha situado en el foco mediático, algo a lo que ella ha contribuido y mucho.

El pasado viernes visitó el plató de 'Ya son las ochos' y, ante la atenta mirada de los colaboradores, puso fin a su relación con el ex guardia civil. Desde ese día ha acudido a diferentes platós de televisión para hablar de lo ocurrido y como no podía ser de otra manera, también lo hizo 'El programa de Ana Rosa' donde trabaja como reportera.

Ha revelado en qué punto se encuentra su relación con Antonio David. "No me gusta estar así. Conforme han ido pasando los días, la situación ha ido empeorando" confesaba apenada. "Está siendo bastante difícil la situación pero estoy bien rodeada. Tengo la cabeza amueblada", dijo tras lo cual recalcó que sigue sin saber nada de Antonio David a pesar de que se había intentado poner en contacto con él.

El periodista Aurelio Manzano quiso darle información sobre el que fuera su novio y aseguró que el entorno de Antonio David le ha dado "pistas" sobre lo que podría estar pasando. "El titular que me da es: 'Yo me enamoré de Blancanieves y se ha convertido en Maléfica".

"Quiere decir que él se enamora, es verdad, de una chica discreta, profesional y guapísima. Con el tiempo, se va dando cuenta de que tú haces de esto un 'show' y nos cuentas a todos que te quieres casar, tener hijos...", aclaró el periodista.

Pero la gota que habría colmado el vaso sería el show que se formó con todo lo relacionado con su cumpleaños, donde Marta Riesco tendría intención de hacer pública su relación: "Él nunca se iba a prestar a eso".

"Me parece que Maléfica jamás haría una declaración de amor hacia una persona que, aquí, se le ha puesto como un maltratador", apuntó Marta Riesco. "Él ha estado a mi lado todo este tiempo. Si tú quieres vender que quiero hacer un circo de todo esto...yo sigo en los mismos colaborando en los mismos programas en los que estaba antes. No he pedido nada más, sigo viniendo a montar vídeos, a colaborar y no he aceptado ninguna de las ofertas que se me han dado y, evidentemente, él sabe que todo esto es cierto", defendió.