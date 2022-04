El pasado viernes, Marta Riesco sorprendía a los espectadores de 'Ya son las ocho' al romper en directo con Antonio David Flores. A pocas horas de su cumpleaños, la periodista ponía fin a su relación con el ex guardia civil. "A veces en la vida la gente tiene prioridades. Voy a intentar estar bien por mi familia. Me habría encantado que estuviera, cambié mi día de cumple para que estuviese aquí, pero hoy tampoco. Hay cosas que no dependen de una misma", decía entre lágrimas.