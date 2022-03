Ivonne Reyes acudió este viernes noche a 'Sálvame Deluxe' de Telecinco para hablar sobre la polémica de la paternidad de su hijo Alejandro con Pepe Navarro. Una de las partes más candentes del programa se dio tras la llamada de la exmujer del presentador, Eva Zaldívar, a quien la colaboradora venezolana le espetó: "Pero ¿para qué llama esta? Necesita dinero".

"Nosotros no solo no teníamos una relación paterno filial, si no que nos veíamos a diario y manteníamos una relación de pareja, nos lo pasábamos muy bien juntos, yo estaba muy enamorada de él y le quise mucho", relató Ivonne Reyes antes de mostrar su estupefacto por la actitud que Navarro mostró en televisión: "La persona que se sentó aquí en este plató no tiene nada que ver con la persona con la que yo estaba, él estaba enamorado de mí también".

Tras ser preguntada por Carmen Borrego, la modelo explicó cómo fue el momento en el que precisamente Eva Zaldívar, la exmujer de Pepe Navarro, les pilló 'in fraganti' en la casa del periodista: "Él salió por otra puerta y se escondió en un taxi". Con todo, no escondió que Zaldívar ya era consciente de la situación: "Eva sabía perfectamente lo que allí estaba pasando".

La también actriz afirmó a los colaboradores de 'Deluxe' que en varias ocasiones Pepe Navarro le había asegurado que ya había dejado a su mujer: "Nosotros nos comportábamos como pareja, salíamos a cenar y no nos escondíamos de nadie".