María Patiño está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales. La que fuera durante muchos años colaboradora de Donde Estás Corazón, el programa presentado por Jaime Cantizano en Antena 3 los viernes por la noche, llegó al universo Mediaset en cuanto Atresmedia quiso dejar de programar y emitir contenidos relacionados con el corazón y la crónica rosa. En un primer momento llegó como colaboradora de Sálvame. Había gente que ya la conocía en la cadena. No en vano ella había trabajado muchos años con Ana Rosa Quintana además de con otros profesionales que estaban en Telecinco por aquel entonces.

Desde que se incorporó a las filas de Sálvame su naturalidad ha hecho que vaya ganando adeptos. Aunque no todo el mundo es igual de “bueno” con ella. Digamos que pertenecer a un universo como el del programa de las tardes producido por la Fábrica de la Tele en el principal canal de Mediaset también puede hacer que te ganes algún que otro enemigo.

Sin embargo durante algunas de las ausencias de Jorge Javier Vázquez (encargado de varios programas y que además compagina su trabajo con las obras de teatro que le llevan por toda España), María Patiño empezó a coger las redes de programas como el Deluxe, en donde llegó a sustituir también a Terelu Campos. Y la cosa funcionó. Tanto que se convirtió en todo un icono y La Fábrica de la Tele pensó en ella para el programa del fin de semana. Socialité.

La fama de María Patiño en Sálvame

Ahí fue donde la fama fue en aumento. Tanto que a día de hoy Patiño también está al frente de la primera media hora de Sálvame. La que se denomina “Lemon Tea” y con la que Telecinco pretende impulsar la audiencia del formato.

Tantos programas a horas tan distintas han hecho que Patiño tenga que renunciar a algo. No hay que olvidar que el sábado por la noche también se sitúa en la fila de los colaboradores del Deluxe. Por eso esta mañana no ha podido acudir a su cita con la audiencia en Socialité. En esta ocasión ha sido Nuria Marín la que ha presentado este programa. Y lo cierto es que, como para gustos hay colores, a algunos les gustó mucho más y otros no la pudieron ni ver. El caso es que todo parece apuntar a que el programa ha conseguido de nuevo tener una gran cifra de audiencia que a buen seguro va a permitir que María Patiño se vuelva a poner al frente de su espacio en unos días.