No sabemos si es solo una cuestión de trabajo o si ha sido un arranque de sentimentalismo, pero lo cierto es que María Patiño y Terelu Campos han enterrado el hacha de guerra, por lo menos temporalmente.

Ayer se veían de nuevo las caras en el plató de Sálvame Deluxe para presentar un nuevo formato del histórico programa del corazón: Sálvame Lemon Tea. Un nueva versión que presentarán juntas y que viene a sustituir la primera hora de lo que hasta ahora era "Sálvame Limón", por lo que se emitirá de las cuatro a las cinco de la tarde y de lunes a viernes.

.@maria_patino y @terelu_campos se ponen al frente de 'Sálvame LEMON TEA' 🍋☕ para analizar las noticias más relevantes del mundo del corazón.



A partir del lunes, de 16:00h a 17:00h, en Telecinco. pic.twitter.com/HF1j3RBQjL — Mediaset España (@mediasetcom) January 14, 2022

Sea temporal o sea para siempre, la cuestión es que este reencuentro ha estado cargado de algún que otro momento tenso por las indirectas que las presentadoras se han lanzado entre sí, especialmente dese la bancada Campos.

Mientras María Patiño no parece tener nada pendiente con su compañera y explicaba que “No recuerdo lo que me pudo fastidiar de ella y si no lo recuerdo es porque no ha sido importante”, Terelu Campos mostraba un carácter mucho más crítico con la gallega: “A mí lo que me ha dolido de ella ha sido una cosa de Alejandra”, confesaba.

Eso sí, la Campos intentaba quitarle hierro al asunto con algunos comentarios como: "Yo soy de las que prefiere un acercamiento y luego, poco a poco, nos las vamos tirando”, dijo en todo bromista.

Preparada de nuevo para una nueva aventura. Dos formas de ver la vida y un sólo objetivo, atraparos. Feliz de estar mano a mano con Terelu Campos — Maria patiño (@maria_patino) January 14, 2022

En cualquier caso ambas terminaron asegurando que no tenían problema en trabajar la una con la otra y que estaban deseando empezar. No tendrán que esperar mucho porque el formato arranca mañana mismo.

Una apuesta de la casa Mediaset por lo que debe ser sí o sí, un soplo de aire fresco para Telecinco. Y es que Patiño y Campos tienen por delante un gran reto, levantar la audiencia de Sálvame, que sigue estando de capa caída.