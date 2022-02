Paz Padilla no está pasando su mejor momento profesional. Después de que 'Got Talent' decidiera prescindir de su presencia, una fuerte discusión con Belén Esteban habría hecho tambalear su estancia en 'Sálvame'.

El pasado mes, la presentadora y Belén Esteban protagonizan un fuerte enfrentamiento debido a las polémicas declaraciones de la humorista sobre las vacunas. Paz aseguró que "no sirven para nada", unas palabras que causaron un gran malestar en su compañera de programa, que no dudó en estallar contra ella.

Esa misma tarde los reproches fueron constantes e incluso se señaló a Paz Padilla de negacionista cuando Belén Esteban acusó a a humorista de no creer en las vacunas. "Porque tú lo digas, estoy flipando, tío. Estoy alucinando. ¿Por qué no creo en la vacuna? Venga, Belén, te has metido tú solita en esto", le soltaba entonces Padilla. Unas palabras que generaron un gran malestar en la presentadora, que abandonó el plató muy enfadada.

Al parecer, Paz Padilla está muy molesta y dolida. Según ha apuntado una persona cercana, Paz entiende "que no se la ha tratado con el respeto que merece, no ya por ser presentadora, sino como persona" Según la fuente, "se vio profundamente desamparada y muy impotente ante una mentira".

A pesar del daño que le provocó esta situación, Paz Padilla sigue reflexionando sobre su regreso aunque con condiciones. "Paz ha pedido un tiempo de reflexión y en eso está". No obstante, todo parece haber cambiado con el fichaje de Adela González como presentadora, ya que han sido muchos los que han apuntado en una posible sustitución.

Su mal rollo con algunos de sus compañeros tampoco ayudarían a que Paz Padilla decidiera volver a su puesto de trabajo. Como bien es conocido por todos, la humorista no mantiene una buena relación ni con Belén Esteban ni con María Patiño, a las que ha dejado de seguir en redes sociales.