Los fans del 'Grand Prix' podrían estar de suerte. El regreso de uno de los concursos más exitosos de comienzos de los 2000 parece que cada vez esta más cerca y las súplicas de los espectadores por fin han sido escuchadas.

Durante 14 temporadas, los españoles siguieron este programa que ha marcado a toda una generación. En un concurso veraniego, dos equipos formados por participantes que representaban a diferentes localidades de la geografía española midiéndose en diferentes pruebas físicas e intelectuales.

Tras su retirada de la televisión, en el año 2009, cientos de españoles se sumaron a las peticiones que pedían su vuelta y parece que, más de 10 años después, las plegarias han sido atendidas. Hace un par de meses, Ibai Llanos devolvía la esperanza de un posible regreso. El streamer recibió a Ramón García como invitado de su canal de Twitch para confirmar que darían las Campanadas desde la Puerta del Sol.

⚠️ Ramón García: "En cuanto arranque el año empezaremos a darle forma al 'Grand Prix' de 2022" pic.twitter.com/QKGJ77oyAe — El GrandPrix Oficial (@GPdelVerano_OF) 29 de diciembre de 2021

Ambos mantuvieron una conversión de despertó las esperanzas de los espectadores. "Lo del 'Grand Prix', lo podemos hablar, ¿Qué te parece?", le ofreció Ramontxu. Esto ya que estás diciendo, es una barbaridad, una calentada", reaccionaba Ibai sin dar crédito. "Yo te lo digo, este señor que está aquí fuera es el productor del 'Grand Prix' y si tú y yo lo hablamos y lo hacemos juntos, vuelve el 'Grand Prix'...", aseguraba García.

"Me parece fantástico y hacerlo para que la gente de aquí lo vea. Anda que no se lo iba a pasar bien la gente joven nueva, que no conocía ese formato... Moderno actualizado, juegos nuevos...", decía Ibai. "Qué mejor locutor para retransmitir que tú y yo de presentador, ahí, con las cosas como siempre, y hacemos la mezcla", apuntaba el presentador. "Hay que hacerlo, Ramón. Es espectacular, como las Campanadas pero en Grand Prix".

Un mes más después de esa conversación, Ramón García ha subido una imagen en sus redes sociales que esconde mucho. En las fotografías se le ve sujetando la taza del programa y dando pistas sobre una inminente vuelta del 'Grand Prix' este año. "¡Ramón García ya empieza a prepararse para el Grand Prix del Verano 2022!", han escrito en Twitter desde la cuenta oficial del programa junto a la fotografía y el hashtag "#VuelveGrandPrix2022".

¡Ramón García ya empieza a prepararse para el 'Grand Prix del Verano 2022'!



Muy pronto más novedades... #VuelveGrandPrix2022🏖️🌞🌊🖐️🐧🎳 pic.twitter.com/dwMVuflS7r — El GrandPrix Oficial (@GPdelVerano_OF) 24 de enero de 2022

Por lo de pronto esto son anuncios y habrá que esperar a una confirmación definitiva. No es la primera vez que se despiertan las ilusiones de los fans del programa y finalmente todo queda en nada pero de momento, todo parece que está vez sí vamos a poder disfrutar de su regreso este verano aunque, quizá no como estábamos acostumbrados.

Esta semana se anunciaba que la televisión pública había rechazado su emisión. Sin embargo, gracias a los nuevos soportes el Grand Prix del Verano 2022 tiene otras alternativas como emitirlo Twitch o colaborar con alguna plataforma.