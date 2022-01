Carmen Borrego se ha convertido en uno de los rostros con más protagonismo de Telecinco en los últimos meses. La hija de María Teresa Campos se ha convertido en uno de los pilares fundamentales en las tardes de 'Sálvame' y las noches de 'Sábado Deluxe' y, aunque desde la productora no quisieron que continuara como colaboradora de 'Viva la vida', su carga de trabajo aumenta con el paso de los días.

Este sábado, como ya va siendo habitual, la hemos vuelto a ver en el 'Deluxe' y tras el programa, la colaboradora todavía ha tenido tiempo de seguir ejerciendo su faceta televisiva. Junto a su compañero de programa Omar Suárez, Carmen Borrego ha protagonizado un momento que ha dejado a muchos sin palabras.

Borrego y Suárez abandonaron juntos las instalaciones de Mediaset. Al parecer, ambos viven cerca y han querido compartir coches para volver a sus respectivos hogares y han aprovechado el momento para hacer gala de la buena sintonía que hay entre ellos a través de las redes sociales del periodista.

Omar Suárez ha publicado una serie de vídeos a través de su perfil oficial de Instagram y Carmen Borrego ha vuelto a hacer de las suyas. La hermana de Terelu ha gritado a los cuatro vientos que a las 02:30 horas, cuando termina 'Sábado Deluxe' y llega a casa se pone a hacer un cocido, algo que ha dejado descolocado a Omar Suárez, quien no ha tenido más remedio que dejar constancia de lo que su compañera estaba contando: "Carmen no va a dormir, ella va a hacer un cocido a las 2:30 AM. Lo típico", ha escrito el reportero de 'Sálvame' estupefacto y riéndose a carcajadas.