El 2021 ha sido un año duro para muchos y los rostros más conocidos de la pequeña pantalla no han escapado a esta situación, y sino que se lo digan a los colaboradores de 'Viva la Vida'. Si bien es cierto que Viva la Vida se ha convertido en un referente de las tardes en Telecinco, el formato no ha estado exento de polémicas. La última hace tan solo unos días cuando el público amenazó con darle la espalda si sigue contando con uno de sus colaboradores más polémicos y al que las redes han tachado de machista.

En su primera emisión del año 2022 ha sido otro de los participantes habituales quien se ha roto ante la audiencia. Terelu Campos no atraviesa su mejor momento personal con varios frentes abiertos, sin ir más lejos, el distanciamiento con su hermana, Carmen Borrego. Además, el suicidio de Verónica Forqué también ha afectado muy de cerca a la colaboradora, además de por la relación de amistad que había comenzado con la actriz a raíz de sus participaciones en 'MasterChef Celebrity' sino también porque su muerte también le removió el recuerdo del suicidio de su padre.

Precisamente, otra gran pérdida durante el 2021 ha sido el detonante para que Terelu Campos se convirtiese en un mar de lágrimas en 'Viva la Vida'. La hija mayor de María Teresa Campos le dedicó en su blog de la revista Lecturas un emotivo texto a su amiga Mila Ximénez, fallecida en 2021.

"Estas son las navidades más tristes, desde hace bastantes años, para mí", comenzaba para seguir su relato con un sentido recuerdo. "La mañana de Navidad, cuando me levanté, me vi en la cocina llorando porque recordaba cómo el año pasado le preparaba la comida para mandársela a su casa. Le puse un mensaje a su hija, Alba, porque si para mí estos días son terribles qué no serán para ella sin sus padres".

"A Mila no solo la echo de menos yo. Soy tan consciente de lo mucho que la echa de menos tanta gente" seguía Terelu en su relato salpicado de imágenes de ambas. El escrito concluía: "Echo de menos pelearme con ella, reírme, llorar y reconciliarnos la misma noche. Lo que daría yo por seguir teniéndola aquí".

Releer este texto en 'Viva la Vida' despertó de nuevo una gran cantidad de sentimientos en Terelu, lo que hizo inevitable que estallase en llanto. Incapaz de controlar las lágrimas la colaboradora atinaba a decir "qué asco de año, el dolor no se va de un plumazo por cambiar de año, ojalá fuera así. No por mí, sino por tantas personas que lo sufren y lo pasan mal”, afirmó.