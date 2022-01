Ángel Martín se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de las redes sociales. El que fuera presentador de 'Sé lo que hicisteis' ha creado un informativo matinal en el que en menos de 2 minutos, cuenta las noticias más relevantes del día. Esta iniciativa no ha dejado de ganar seguidores que a diario, optan por informarse con sus vídeos a toda velocidad.

Este fin de semana, el cómico ha acudido como invitado al programa de 'La Sexta noche' para charlar sobre la salud mental tras la publicación de su libro 'Por si las voces vuelven'. Aprovechando su visita, también ha tenido tiempo de repasar la actualidad y como no podía ser de otra manera, la última hora de la pandemia. El coronavirus y las restricciones han tenido un impacto directo sobre la estabilidad emocional de la sociedad y en esta línea ha querido expresarse el ex presentador.

El programa de La Sexta ha seleccionado uno de los vídeos que Ángel Marín ha publicado. En concreto, el del pasado 24 de diciembre, en que lanzaba el siguiente mensaje: "Lo que yo creo que es importante es que empieces las fiestas sabiendo que no estamos en esta situación por tu culpa, ¿vale? Lo digo porque esto es un p*** sindiós. Mi sensación desde que empezó esta movida en marzo del año pasado es que lo único que se intenta es que tú y yo nos acabemos matando por estar o no de acuerdo en según qué cosas. Me parece injusto, nadie ha tenido ni la más p*** idea de gestionar esto", expresaba el cómico.

Tras la emisión del vídeo, ha querido apuntar que, a pesar de todas las discrepancias que han surgido en torno a la pandemia, hay algo en lo que sí que parece que hemos conseguido coincidir. "Afortunadamente, en nuestro país sí que parece que estamos de acuerdo, al menos la mayoría, en que las vacunas funcionan".

"Así lo dice la ciencia y la mayor parte de los españoles. ¿Qué te parece cuando ves que ahora está siendo protagonista Novak Djokovic? Aunque hay muchos ejemplos, de gente célebre y anónima, que sigue resistiéndose a las vacunas", ha querido saber el conductor gaditano a lo que él ha respondido con contundencia: "Bueno, me parece que es una opción que tienes. Eres libre de vacunarte o de no vacunarte".

"Son dos opciones igualmente respetables y no habría que buscar el enfrentamiento" @angelmartin_nc y los que no se quieren vacunar pic.twitter.com/F8RGl2LPlq — TVMASPI (@sebas_maspons) 9 de enero de 2022

Marín también ha querido lanzar un mensaje a los medios de comunicación. El cómico ha querido expresar su opinión acerca de la postura que están tomando en la pandemia: "Eso es lo delicado, cuando los medios aprovechan que algún no vacunado se muere y ponen 'este que no se ha vacunado ha muerto'. Y cuando muere alguien que se ha vacunado, no ponen 'este que se ha vacunado ha muerto'".

"O jugamos todos con las mismas reglas o no, me parece una lástima la búsqueda constante del enfrentamiento entre opciones que cada uno es libre de escoger, sobre todo cuando estamos en un país en el que el 90% de las personas están vacunadas. Es un debate que se está estirando en el tiempo de forma innecesaria y el problema está en otro lado ahora mismo", ha zanjado Ángel Martín.