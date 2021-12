Sabela Rodríguez se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la última edición de 'La isla de las tentaciones.' La joven, natural de la parroquia baionesa de Baíña, es la tentadora por excelencia en la Villa de los chicos. De hecho, Álvaro, uno de los novios no ha podido resistirse a sus encantos y ha caído en la tentación con la viguesa.

Su paso por el reality de Telecinco la ha convertido en un rostro conocido y muestra de ello es su cuenta de Instagram. Sabela no deja sumar seguidores pero, su crecimiento en esta red social se está viendo enturbiado por algunos. De hecho, ella misma ha denunciado el acoso que sufre por parte de ciertas personas que no la dejan publicar lo que ella quiere y elige.

"Llegas a un punto que ya te cansas" comenzaba diciendo en una historia con la que ha querido compartir la situación por la que está pasando. "Realmente no sé qué es lo que buscáis. Si hacerme daño o simplemente tocar las narices. Hace casi 12 meses perdí mi anterior cuenta con un elevado número de seguidores por culpa de personas que su vida es tan triste que tienen que intentar arruinarme la mía. Y después de un tiempo intentando crecer en otra cuenta distinta desde cero se vuelve a cometer la misma pesadilla", lamentaba.

Tal como ha relatado, en solo un día le han eliminado tres fotos de sus redes sociales por denuncias que desconoce por parte de quien llegan.

"Creo que soy una persona que vive mi vida sin meterme con nadie. Pero sois incapaces de ver a alguien más feliz que vosotros. Tengo 21 años y se me ha juzgado toda mi vida por mi contenido en redes sociales, por cómo me visto, por cómo me maquillo, por si me he operado, por si estoy con X chicos... Creo que ya basta. Creo que mi contenido en redes es como el de cualquier persona", sentenciaba sin dejar de añadir que pretende seguir adelante y subiendo el contenido que ella considere.