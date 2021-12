La última entrega de 'La isla de las tentaciones' ha estado marcada por la pasión. En la última entrega del programa varios de sus protagonistas han ido un paso más allá en sus relaciones en las Villas y han dado rienda suelta a su pasión. Hasta tres infidelidades se descubrieron en una noche en la que la luz de la tentación no dejó de sonar en ninguna de las casas.

Las fiestas son el momento en el que los solteros aprovechan para tener acercamientos más íntimos con las parejas y precisamente son esas noches las que dejan auténticos momentazos y la de ayer se convirtió en histórica. Nunca antes en el programa se habían vividos tres edredonings juntos.

El primero lo protagonizo Nico. El futbolista desató su pasión con Miriam a la que llego a confesar "estoy más caliente que un termómetro”. "Con Miriam quiero seguir avanzando. Tenemos mucha química, la veo que se está pillando y quién sabe si fuera podemos tener una relación" confesaba antes de protagonizar otro tenso momento con Rosana, la otra tentadora con la que también tiene mucha química.

Mientras esto ocurría en la casa de los chicos, Gal·la, pareja de Nico, también se dejó llevar y tuvo un encuentro algo torrido debajo de las sábanas de su cama con Miguel. "Como me pone Miguel, no me pone Nico", aseguraba para después confesar que "al principio, fue todo muy tranquilito, dos besos y ya. Pero conforme iba pasando el rato, nos iba apeteciendo más. No sé, es que fluye tan bien todo..."

El momento momento de pasión vino de la mano de Rosario. Después de admitir que sentía tensión sexual con Simone, la de Elche volvió a acercarse a Suso en Villa Paraíso, llegando a besarse y dormir muy juntos en su habitación. Al día siguiente, en un total a cámara, la pareja de Álvaro admitió que solo hubo "tocamientos".

Las primeras reacciones ya han llegado por parte de las parejas. En las últimas hogueras han visto algunas pinceladas de como se están comportando sus novios y parece que su futuro cada vez es más incierto.