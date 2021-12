En las últimas horas Paz Padilla se ha convertido en la protagonista del día por una doble razón. Primero porque ha reconocido que ha vuelto a pasar el coronavirus y ha tenido que pasar las Navidades sola y aislada. Aunque se ha contagiado, esto no le impedirá asistir a su cita con las Campanadas de Telecinco el próximo 31 de diciembre. La otra razón que la ha situado en el foco de la polémica han sido sus palabras sobre la covid-19 que no ha pasado desapercibidas para nadie.