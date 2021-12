Paz Padilla cierra un noviembre oscuro. A mediados de mes recibía un nuevo revés profesional. Después de ser apartada en el 2020 de ser apartada del jurado de Got Talent después de años formando parte equipo junto con Risto Mejide, Dani Mateo y Edurne, parecía que la actriz y presentadora remontaba al menos en el aspecto profesional. Sin embargo, ya en octubre la cosa comenzaba a tambalearse de nuevo cuando la humorista perdía otro programa, uno de los clásicos que llevaba capitaneando duran mucho tiempo. Después de casi una década al frente de los especiales de Navidad en Telecinco, este año no será Paz Padilla quien acompañe a la audiencia de la cadena en una fecha tan señalada.

En aquel momento este aluvión de malas noticias se contrarrestaba con la previsión del estreno de 'A simple vista', el espacio que presenta en Cuatro. Sin embargo, los malos datos de audiencia del programa han llevado a Mediaset a cancelarlo. Paz Padilla suma así un nuevo fracaso televisivo.

Su faceta como presentadora de 'Sálvame' tampoco está exenta de críticas. Tras el anuncio del programa de su regreso "tras unos días de ausencia", las redes sociales comenzaron a echar fuego contra ella. "Esta señora está muy fuera de lugar. Su humor caducado que sólo se ríe ella porque gracia no tiene", "no sabe ni pronuncia el nombre de la chica con la que está hablando, es vergonzoso", "es horrible oírla hablar de algo tan serio", cargaban los telespectadores a través de Twitter.

El último zasca llegaba desde dentro del programa. El discurso de Paz Padilla acerca de la muerte y las pseudociencias sigue generando comentarios en Mediaset. Después de que Mayra Gómez-Kemp se cabreara con la presentadora cuando esta le preguntaba por el fallecimiento de su marido, esta semana en 'Sálvame' Jorge Javier Vázquez sorprendió con un dardo a su compañera.

Todo ocurría cuando se lanzaba una pregunta improvisada a los colaboradores: cuál era el presentador que peor se había portado con cada uno. Kiko Matamoros se lanzó a la piscina asegurando que María Patiño. "¿Y contigo, Belén?", preguntó Jorge Javier, a lo que ella respondió tajante: "Paz Padilla. Pero no porque sea mala conmigo o me lleve mal. Tengo buena relación, pero tengo que ser honesta: hay algunas cosas en las que no estoy de acuerdo con Paz y hemos tenido alguna trifulca", intentó suavizar.

Fue a raíz de la confesión de Belén Esteban cuando Jorge Javier le soltó: "Pero tú no tienes ganas de morirte". El comentario cargado de sorna iba dedicado a la propia Paz, que incluso ha escrito un libro y protagoniza una obra sobre la optimista reacción a la muerte de su marido.

"No, yo no tengo ganas de morirme", respondía la colaboradora, que parecía no entender que se trataba de una pulla a la conductora. Sin embargo, el resto si pilló la indirecta, ya que algunos como Kiko Matamoros no podía evitar reírse.