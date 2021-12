El pasado sábado 18 de diciembre, 'La Voz' celebró su gran final. Inés Manzano, que formaba parte del equipo de Pablo Alborán, consiguió convertirse en la ganadora de la edición tras atreverse con un tema de Adele. Como en toda final, la noche estuvo marcada por la emotividad y los reencuentros, que llegaron de la mano de Malú. La coach recibió la visita de dos de sus pupilos, David Barrull y María Parrado, que la dejaron sin palabras tras sus actuaciones.

Pero la nostalgia de la final quedó un poco empañada por las palabras de una ex concursante. Irene Caruncho, la gallega que se alzó con la victoria en la cuarta edición de 'La Voz', tuvo alguna que otra palabras hacia el programa al no recibir la invitación para acompañar al resto de sus compañero en la final. La cantante, que también estuvo en el equipo de Malú, se mostró ofendida por no asistir a dicho evento.

La joven artista publicó un vídeo en su perfil en el que comentó irónicamente lo sucedido en la gala: "Muchísimas gracias 'La Voz' de Antena 3 por haber contado conmigo esta noche. La canción que habéis elegido para que cante es increíble, me he lucido muchísimo y todo el mundo se ha levantado, me ha aplaudido y me han tirado sujetadores. Ha sido la mejor noche de mi vida después de la coronación de Felipe VI. Os doy las gracias porque siempre tenéis a Irene Caruncho en la boca", comentaba irónica a través de sus redes sociales. Y aunque aseguraba que no estaba molesta insistía en su mensaje. "Me hubiera encantado muchísimo estar ahí y viéndolo con perspectiva creo que me merezco que me avisen para este tipo de cosas".

Polémica tras su salida del concurso

Irene Caruncho nunca ha estado exenta de polémica. De hecho, tras su salida del concurso fue noticia por unas contundentes declaraciones sobre su primer single. La cantante comentó que no le gustaba el disco que había grabado: "El single es una mierda. Pero puedes encontrar cosas mejores en mi canal oficial de Youtube" aseguró.

Pero, a pesar de sus palabras, desmiente que su recuerdo del talent show sea negativo y aclara que todo lo que dijo en el pasado fue "una estrategia para poder romper el contrato con la discográfica sin multas económicas". "Hay la falsa creencia de que tengo algo contra el programa, y para nada. Fue una de las cosas más guays de mi vida y guardo un montón de recuerdos geniales. La única cosa que sucedió es que después de eso la discográfica me imponía hacer una música que no me gustaba y por principios a mí misma dije que no. No tuvo nada que ver con La Voz", sentenciaba.