La situación epidemiológica empeora día a día en nuestro país. El número de casos activos no ha dejado de crecer en las últimas semanas y, con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina no se augura una situación de mejoría. El coronavirus nos acompaña día sí día también desde hace casi 2 años y cuenta de ello nos lo dan los medios de comunicación. La prensa se encarga de informarnos de la última hora y ahora, ya no solo lo hacen los programas informativos.

La alarma es tal que el propio Pablo Motos ha querido utilizar su programa de entretenimiento, 'El Hormiguero' para lanzar un mensaje a sus espectadores. "Quiero hablar un segundo del covid y no lo quiero hacer como presentador de un programa que da información. Solo os quiero decir cómo me siento personalmente, por si os sirve de guía en esta situación donde la información es confusa". Con estas palabras ha querido dar comienzo a su espacio, añadiendo que esta pandemia es "la peor de todas en cuanto a contagios y nos va a alcanzar a casi todos."

"Desde mediados de la semana pasada la gente de mi entorno está cayendo todo el mundo como ratas. Se están parando rodajes de películas, las televisiones están en cuadro, tengo un montón de amigos famosos que lo han pillado. Hoy lo ha pillado Nadal y dos de los invitados que tenemos esta semana que viene tendrán que hacer la entrevista por videoconferencia porque también lo han pilado", confesaba.

Señalando también que en el equipo del programa, que llevan meses sin dar un positivo y hacen tests todas las semanas, "esta mañana han caído ocho. Por supuesto hemos tomado todas las medidas oportunas de seguridad" ha revelado, asegurando que "Yo tenía previsto ir a París estas fiestas y lo he anulado. A mi familia le he dicho que no venga en Nochebuena."

A este discurso, que algunos ya han tachado de demasiado alarmista, el presentador quiso añadir también un mensaje dedicado al presidente del Gobierno. "Pedro Sánchez se va a reunir pasado mañana, sin prisa, con los presidentes autonómicos a ver si llegan a una estrategia común para que no les penalice a ninguno de ellos individualmente políticamente para no perder en las encuestas. Así que lo que os quiero decir es que no esperéis a que nos salven ellos. Esto es una emergencia hoy, y la semana que viene no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. No esperéis a que lleguen las prohibiciones, si es que las hay, y protegeos, y si os protegéis, protegeos más, y si lo pillas díselo a todo el mundo y protege a los demás" sentenciaba.

Para terminar, Pablo Motos lamentaba ser "portador de malas noticias, pero esto no es una ola, es un tsunami y tenemos que volver a ponernos todos en guardia, aunque nos dé angustia" no sin añadir que hay que intentar disfrutar "de lo que nos queda, porque hay mucho que disfrutar y podemos ser perfectamente felices con menos."

Como era de esperar, las redes sociales no han tardado en reaccionar a sus palabras.

Pablo Motos abre el Hormiguero con un mensaje alarmista por la Ómicron: que esta ola va a ser la peor, que nos protejamos nosotros porque Pedro Sánchez no lo va a hacer; todo muy dramático, y acto seguido se abraza a Leiva sin mascarilla.



Y hasta aquí las noticias. pic.twitter.com/WYZRVlHsLe — Deselectrocutador (@Deselectrocuta1) 20 de diciembre de 2021

Las dos Españas después del discurso de Pablo Motos en El Hormiguero pic.twitter.com/xixvMXzShW — Teresa Fdez. (@teresaf_garcia) 20 de diciembre de 2021

He pasado de minusvalorar a Pablo Motos a apreciar su sinceridad y valentía. Hoy lo ha vuelto a hacer avisando a todos de la gravedad de esta ola del Covid, de lo que está pasando en su entorno social, familiar y profesional y pidiendo que seamos responsables

👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/AKzBqmgymy — Juan A. Megías (@juanmegias55) 20 de diciembre de 2021

Pablo Motos sabe perfectamente que las competencias en Sanidad la tienen las CCAA, pero también sabe el perfil de sus seguidores. — 𝕮𝖆𝖕 𝕬𝖕 (@CapitanApio) 21 de diciembre de 2021

Tras su discurso, Pablo Motos se ha convertido en Trending Topic en Twitter. Y, aunque hay quien está de acuerdo con su mensaje, también hay muchos que le han tachado de inoportuno y de querer atacar al Gobierno aprovechando su espacio televisivo.