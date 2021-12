En las últimas semanas Carlota Corredera se está encargando de dar mucha envidia a sus seguidores de Instagram. Lleva unos días compartiendo fotografías de los diferentes viajes que está haciendo antes de que termine el año y cada uno es mejor que el anterior aunque, en el último de ellos se he llevado un buen susto.

Hace unos días estuvo en Zúrich con dos de sus mejores amigas. A través de las redes fue compartiendo paisajes espectaculares y planes de ensueño pero, como también es habitual en ella, ha mostrado el lado más amargo de este viaje. Las tres amigas se encontraban haciendo turismo por un lago espectacular cuando su teléfono móvil se cayó al agua. Tras el pánico inicial, trazaron un plan de lo más loco para tratar de recuperarlo.

"A las tres y cuarto de la tarde del sábado se nos cae mi iphone al lago de Zurich. Tras disuadir a mis amigas que se querían tirar a las aguas gélidas a por el teléfono trazamos un plan muy loco: ir a una tienda de pesca a por unos ganapanes. ¡Solo había una tienda de esas características abierta en la otra punta de la ciudad y que cerraba a las cuatro! Misión casi imposible pero, mi amiga Andrea lo consiguió. Gracias a la perseverancia de mi amiga Belén y la inestimable ayuda de Paul, un turista francés (que no quiso fotografiarse con nosotras), recuperamos el iPhone después de más de una hora sumergido en el lago y lo más fuerte… ¡FUNCIONABA! ¡Nuestra alegría posando con nuestras redes me encanta! Y la policía detrás de nosotras… pero esa es otra historia", ha escrito Carlota junto a esta foto en la que ha contado su divertida anécdota que seguro que no olvidará.

Esta no ha sido el único viaje que ha hecho la presentadora de 'Sálvame'. Además de Suiza, en este 2021 que ha hecho otros viajes inolvidables. Viajo a Roma con su marido y hace poco disfrutó de Laponia en un aventura en familia. Un experiencia que ha calificado "inolvidable" y así lo demuestran sus imágenes que dicen más que mil palabras.