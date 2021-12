La Navidad es una época de celebración y alegría pero no para todo el mundo. Hay gente que no disfruta estas fecha y las compras, las colas y las celebraciones multitudinarias le generan mucho estrés. Una empresa pública de transporte de la ciudad de Berlín lo sabe y ha querido ayudar a sus usuarios de una manera un tanto peculiar.

Para combatir el estrés de los ciudadanos en las fechas navideñas, ha decido vender unos tickets especiales válidos para el metro y para el autobús de la ciudad que llevan impregnado unas gotas de aceite de cáñamo.

El corresponsal de Televisión Española en Berlín, Miguel Ángel García, quiso comprobar si esto era cierto y acudió a una estación de metro a realizar su reportaje. Tal y como narró, los billetes se pueden utilizar durante todo el día y tienen un precio de 8,80 euros. El ticket es una especie de oblea con un papel comestible al que se le añaden tres gotas de cannabis

Comiéndome billete del Metro de Berlin, de papel comestible rociado con aceite de cáñamo. Sé que os gustan estas chorraditas. @telediario_tve pic.twitter.com/hrh4tEv47g — MIGUEL ANGEL GARCIA (@mangelberlin) 15 de diciembre de 2021

Este peculiar ticket "lo puede comer cualquiera, incluso un niño" aseguró el periodista. "El aceite de cannabis tiene, al parecer, efectos relajantes". Miguel Ángel García quiso comprobar de primera mano a qué sabía el ticket y no dudó en probarlo. "Un aspecto muy apetecible no tiene", decía antes de hincarle el diente. "El sabor no es exactamente un pastel de navidad y, sobre los efectos, bueno, ya se verá", bromeaba antes de finalizar su pieza informativa.