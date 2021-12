"No tomo drogas pero mi videoclip es un reflejo de lo que pasa cuando lo haces", así comienza su entrevista en FórmulaTV la ex presentadora y cantante Leticia Sabater, que se pasaba por el programa para dar más detalles sobre la grabación de su nuevo sencillo "Mi vida es mía (La mari)" publicado a finales del pasado mes de noviembre. Sabater lamenta que este año no pueda presentar una nueva edición de sus virales villancicos navideños, y es que la producción de "Mi vida es mía", ha sido muy costosa: "Suelo tardar bastante en escribir mis temas", asegura la solista, que, eso sí, promete villancico nuevo para el 2022.

Por el momento, este nuevo trabajo ya está dando mucho que hablar. En él aparece Sabater disfrazada de diversos personajes, mientras al ritmo de reguetón reivindica: "No me interesa que digan que yo estoy mal de la cabeza". Según Leticia "Mi vida es mía (La mari)' es un tema reivindicativo con el que todos se pueden identificar". Y tanto que se pueden identificar porque, al parecer, hasta el propio sistema universitario estadounidense está tomando a Leticia Sabater como referente: Leticia, asegura la cantante, que ha hecho una sesión de body-painting simulando todos los músculos del cuerpo humano, cerebro incluido. "Mi videoclip se está usando en una universidad americana de medicina para estudiar el cuerpo humano" La artista catalana no ha querido desvelar cuanto ha costado semejante producción , que asegura, "es la más elaborada hasta la fecha", pero sí ha querido dejarnos alguna pista: supera las cuatro cifras. Sabater da las gracias por la buena acogida del videoclip de "Mi vida es Mía", que supera ya las 170 mil reproducciones y asegura que tiene conciertos y bolos cerrados hasta noviembre de 2022. "Creo que me va a pasar como a Tina Turner o Cher y me acabaré convirtiendo en un mito", ha concluido la cantante.