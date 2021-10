Las malas noticias no dejan de sucederse para Antonio David Flores. Si hace una semana explotaba la bomba sobre su separación con Olga Moreno ahora, la revista 'Lecturas' asegura que el ex guardia civil habría utilizado a sus hijos para hacer frente a su guerra judicial con Rocío Carrasco. Una estrategia que, según informa la publicación, no le habría salido bien.

La revista cuenta que Antonio David Flores acaba de recibir un varapalo judicial ya que habría perdido una batalla clave contra Rocío Carrasco en la querella que esta le interpuso por insolvencia punible y alzamiento de bienes. Un problema que podría llevarle a la cárcel.

El abogado de Rocío Carrasco considera que Antonio David Flores "escondió" el dinero que ganaba, cobrando facturas mediante empresas y terceros para no abonar a su exmujer unos 80.000 euros que le adeuda. Según 'Lecturas', el fiscal pide dos años de cárcel para Antonio David, mientras que Rocío Carrasco, que asegura que su ex dejó de pagarla en 2012, eleva esta petición a cuatro años. Además de 20 meses de multa a 15 euros diarios.

La presunta estrategia del ex de Rocío Carrasco, para hacerse con esta victoria judicial habría pasado por requerir a su hijo, David Flores Carrasco, que pidiera al tribunal que el dinero se le pagara a él, por ser uno de los hijos a los que atañe la pensión. Una petición que el juez habría desestimado.