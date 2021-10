Antonio David Flores y Olga Moreno siguen en el ojo del huracán. Desde que se conoció la noticia de su supuesta separación las informaciones sobre ambos no han dejado de sucederse pero la que lleva varios días resonando y con fuerza es la que tiene que ver con una presunta infidelidad del colaborador con una periodista de Telecinco. A pesar de que a diario van saliendo a la luz nuevos detalles ninguno de los dos protagonistas ha dicho ni una palabra. Hace una semana que la portada de una conocida revista anunciaba la ruptura del matrimonio y poco se ha sabido de ellos durante estos días. Se les ha podido ver haciendo vida normal, fingiendo que no ocurría nada, algo que nadie termina de entender. ¿Por qué ninguno de ellos confirma o desmiente todas estas informaciones?

Kiko Hernández, que ha regresado a 'Sálvame' después de unos días de descanso, cree tener la respuesta. "Aquí veo cosas muy raras. Cuando una información llega a una revista y no le interesa, va pasando de una revista a otra hasta que alguna se la queda. Creo cien por cien que es verdad, que hay separación. Lo que no entiendo es estar en silencio una semana, es lo más absurdo que he visto en mi vida", explica el colaborador antes de afirmar "No lo confirma porque tendría que confirmar la portada de una revista que es enemiga para él y porque no le han hecho una buena propuesta económica. Es un cajero automático andante. En cuanto le das cien euros suelta la parrala."

Lo cierto es que esta reflexión parece cuanto menos lógica, ya que de ser mentira, ¿qué otra finalidad podría tener el silencio?