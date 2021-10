Desde que la revista 'Lecturas' anunció el pasado miércoles la separación de Olga Moreno y Antonio David Flores, el mundo del corazón se ha paralizado. La noticia no ha dejado indiferente a nadie y las especulaciones y los rumores sobre cuáles han podido ser las causas de esta sonada ruptura no dejan de sucederse. La que suena con más fuerza está relacionada con una supuesta infidelidad del ex Guardia Civil con una colaboradora de Telecinco y aunque ninguno de los dos protagonistas ha confirmado o desmentido la información, el nerviosismo en el entorno familiar se ha hecho notar en los últimos días.

Poco se sabe sobre como se encuentra la familia pero algunos colaboradores de Telecinco han hablado con el entorno más cercano. Terelu Campos ha afirmado en el programa 'Viva la vida', que, la todavía mujer de Antonio David, ha pedido información a su círculo más cercano para contrastar todo lo que se está comentado. "Olga le está pidiendo a las personas que la quieren información sobre Antonio David... Ha pedido a sus seres queridos que le cuenten la verdad", ha contado a Emma García. La andaluza estaría buscando conocer todo sobre los pasos de Antonio David y los rumores de sus supuestas deslealtades. Según las palabras de la colaboradora, Olga Moreno habría dado un paso al frente tras hacerse pública la noticia de su separación. Parece que la ganadora de 'Supervivientes' quiere tener toda la información sobre el comportamiento del padre de Rocío Flores.

🎥 #EXCLUSIVA | Triste, pero tranquila. Así está Olga Moreno en sus primeras imágenes tras su separación de Antonio David Flores https://t.co/StxIhJ62mF pic.twitter.com/E2Ka43hEP1 — CHANCE (@CHANCE_es) 21 de octubre de 2021

En los últimos días ambos se han dejado ver haciendo vida normal. Después de varios días desaparecida, este fin de semana Olga Moreno reaparecía retomando sus obligaciones, dando la callada por respuesta pero sin poder ocultar el cansancio en su mirada. Antonio David Flores fue visto entrando hace unos días en una comisaria de Policía acompañado de su abogado. La pareja lleva unos días jugando al despiste. ¿Cuánto tiempo tardarán en hablar?