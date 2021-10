Alberto Chicote viajó hasta Londres en la última entrega de '¿Te lo vas a comer?'. El cocinero fue hasta la capital inglesa para comprobar de primera mano cómo son los platos que se ofertan como "spanish food", o lo que es lo mismo, que se venden como gastronomía de nuestro país.

La "joya de la corona" es la paella, y la reacción de Chicote no pudo ser más sincera con lo que allí entienden por paella: "¡Joder! ¡La virgen santa! Creo que no he comido un arroz peor que este en mi vida", dijo el popular chef en el puesto de "paellas del demonio" en Londres. El segundo intento en un mercado tampoco salió bien: "El arroz se ha quedado duro, la textura es plástico, no hay un sofrito base, no hay azafrán...".

Después, Chicote acudió hasta un restaurante donde ofrecían "paella valenciana", que como era de esperar tampoco agradó al cocinero: "¿Esta es la paella valenciana? Menos mal que vives en Londres. Si vivieses en España te tendrías que esconder en un agujero", le soltó al jefe de cocinas del local.

"No hay quién se lo coma"

Por otro lado, Chicote acudió a comer en otro restaurante una fabada, unas croquetas, unas berenjenas empanadas y una tortilla de patata: "¡La madre que me parió! No hay quién se la coma", dijo.

El pasado 28 de septiembre se estrenó una nueva temporada del programa de investigación y denuncia que sigue teniendo el objetivo de evitar que “nos la sigan colando” y en el que el chef ejerce como conductor y defensor de los consumidores.

Esta cuarta temporada del programa, producido por Atresmedia TV en colaboración con Cuarzo Producciones, está compuesta por ocho capítulos en los que Alberto Chicote descubrirá al espectador cómo se sigue engañando con cosas tan cotidianas como una conserva de atún o una caja de pastas artesanas.

“¿Cuántos kilos de comida acaban en la basura sin que a nadie se le caiga la cara de vergüenza?, ¿qué platos infames se están vendiendo ahí fuera como Spanish Food?, ¿todas las latas de conserva contienen lo que nos quieren hacer creer algunas etiquetas?, ¿cómo nos están engañando con la calidad de la carne? y ¿por qué se permite el fraude de llamar artesanos y caseros a productos que no lo son?”, son algunas de las preguntas que tratarán de responderse en el programa.

En España se tiran a la basura casi ocho millones de toneladas de comida al año y se calcula que cada español desperdicia anualmente 31 Kilos de alimentos. Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), un tercio de los alimentos producidos para consumo humano termina en los vertederos.