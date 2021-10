Albertol Chicote ni se muerde la lengua ni se amilana ante los entrevistados más ariscos. El chef volvió a dar muestras de su carácter en Ourense, donde recaló su programa "¿Te lo vas a comer?" para investigar las quejas sobre una supuesta cocina clandestina que opera de cara al público y a plena luz del día.

El programa emitido el pasado martes abordaba la proliferación de restaurantes fantasma que ofrecen sus platos sin tener todos los permisos pertinentes ni las garantías sanitarias. Alberto Chicote se plantó en un negocio dedicado a la preparación y venta de churrasco en el complejo de la plaza de abastos. Allí advirtió el trasiego de las motos de reparto y sentenció: "Aquí huele a churrasco".

Con su estilo claro y directo, abordó al responsable de la supuesta cocina clandestina, al que lanzó una batería de preguntas sobre las condiciones que debía cumplir y si tenía permiso para el reparto de platos a domicilio: "A mí me han dicho que este es un local que lleva muchos años trabajando sin tener ningún tipo de licencia". Sin embargo, su interlocutor insistía en que tenía todo en regla y sacó un fajo de documentos en busca de una licencia que nunca encontró: “Hay algún sitio aquí que dice que tengo licencia para servir comida para llevar... Aquí no lo tengo".

Ante la falta de documentación, Chicote volvió a la carga inquiriendo sobre los controles sanitarios y si eran los mismos que deben pasar los restaurantes. "¿Y te dejan tener la comida en el suelo? Pues qué crack", replicó el chef mientras señalaba un capacho con patatas sobre el piso. "¿Eso es comida en el suelo?", confrontaba el responsable del negocio. "Ah, pues a mí me dejan. Ya estuvo aquí el inspector y vio eso en el suelo", aseguró.

El chef y presentador siguió acorralando a preguntas a su interlocutor, cada vez más molesto e incómodo. "Me llama la atención que haya sitios que no tengan licencia y se dediquen de un modo medio clandestino a servir comida sin ningún tipo de garantía. Me parece que es algo preocupante", insistió de nuevo Chicote. "Sí, claro, pero no es mi caso", zanjó el jefe del negocio.

Chicote abandonó el local, que siguió cocinando y sirviendo comida para llevar, con más preocupaciones que certezas: "Me asegura que ha pasado una inspección sanitaria y que tiene licencia de actividad, pero nunca llega a enseñármela".

Jácome: "Tienen que cesar la actividad de forma inmediata"

El afamado chef se cita con el alcalde de Ourense para trasladarle las quejas por la actividad de esta presunta cocina fantasma y preguntarle por su situación administrativa. Jácome le explicó que el negocio, pese a hallarse en dependencias municipales, no depende del Concello directamente sino que tiene un contrato privado con los placeros. "El contrato que firmaron con ellos, por lo que se ve, no lo están cumpliendo. Este local firmó en su día que puede vender comida pero no la puede preparar", esclareció el regidor.

Ante el testimonio de Chicote, que le aseguró que allí se preparaba comida sin garantías sanitarias ni permisos, Jácome fue lapidario: "Tienen que cesar la actividad de forma inmediata".