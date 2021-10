Emmy se convirtió este jueves en la quinta expulsada de 'Secret Story', pero la decisión del público no le pilló por sorpresa. Durante la última semana, la concursante había acusado a la organización del programa de actuar contra ella para que perdiera su duelo contra Canales Rivera. Este motivo, unido a sus múltiples desplantes dentro de la casa, llevó a que Jorge Javier Vázquez le echara una severa bronca antes de que se resolvieran las votaciones.

"Hemos repasado todo lo que has dicho sobre nosotros. Júzgalo tú misma", le espetó el presentador a Emmy para dar paso a un vídeo que recogía algunos de sus enfados. Entre otras cosas, la alemana se quejaba de no tener protagonismo en el concurso y de estar en un "sexto plano". "Me siento tirada a la basura", afirmaba en una conversación con Luis Rollán. Además, las pruebas semanales tampoco eran de su agrado.

Por si fuera poco, Emmy también había cargado contra el programa y contra los propios presentadores. "Sabemos todos que me voy. Hasta vosotros actuáis en mi contra. En todos los putos realities que he hecho, ningún programa ha actuado en mi contra. No quiero estar aquí por eso, porque no quiero saber lo que me hacéis en la próxima gala", afirmó en el cubo. "El presentador sabe que ha puesto la casa en mi contra. Sabéis bien lo que estáis haciendo con Canales para que yo salga", soltó.

— Lo que acaba de decir esta mujer, es realmente cierto. Pero vosotros no lo pensáis, cuando vuestro favorito llegue a este límite y pongan vídeos en su contra, veréis lo que sufrió ella.

Mejor no lo has podido decir Emmy, abandona España y arrasa en Alemania.#SecretGala5 pic.twitter.com/zGVuYYuDWP — 𝐌 𝐀 𝐍 𝐔 𝐄 𝐋 🕊 (@_ManuelGh_) 14 de octubre de 2021

Al ser recordar estas imágenes, Emmy se sintió abochornada: "Es una vergüenza. No puedo decir mucho más. He soltado mucha mierda por la boca, tengo un lado muy feo y es este que acabamos de ver". Esta autocrítica no sirvió para que se librara de la bronca de Jorge Javier, que le lanzó una pregunta: "Imagínate que tienes una hija así. ¿Qué le dirías?". "Que es una maleducada. Me da pena ver estos vídeos. Soy otra Emmy distinta a la que entró y no puedo cambiar el chip", reconoció ella.

"Imagínate cómo se deben sentir quienes trabajan en la producción del programa cuando te refieres a ellos de esa manera", continuó diciendo el presentador ante una Emmy avergonzada: "Lo sé. Soy consciente". Respecto a su falta de protagonismo, Jorge Javier fue demoledor: "A lo mejor es que no eres tan interesante como tú crees". "A lo mejor no", se limitó a responder la denominada 'reina de los realities' minutos antes de su expulsión.