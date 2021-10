'Secret Story' culminaba ayer una de sus semanas más intensas. Una brutal discusión entre Sofía Cristo y Miguel Frigenti terminaba con la expulsión disciplinaria de la dj tras agredir al colaborador de 'Sálvame'. Además, la entrada de Adara Molinero en el reality ha desatado a todos los concursantes.

Sofía volvió al plató de Telecinco con una actitud conciliadora. "Fue un comportamiento vergonzoso, estoy muy arrepentida y no se puede justificar con absolutamente nada. Por supuesto que estoy dispuesta a pedirle perdón a Miguel Frigenti, como también a su familia y al público. Os doy las gracias por dejarme estar hoy aquí" empezaba diciendo la exconcursante.

En cuanto a las críticas que ha tenido su madre por redes sociales hacia Luis Rollán, Sofía ha asegurado que: "No estoy de acuerdo con las críticas que hizo mi madre a Luis Rollán, se supone que él no escuchó nada, porque yo se lo dije y no sabía nada" y ha confesado que nunca podrá tener una relación con Miguel Frigenti: "Sus valores y principios no van con mi persona, no recuperaré mi relación con él, pero si tendré un trato social con él".

El momento más 'emotivo' de la noche ha llegado cuando Sofía ha pedido una segunda oportunidad a la organización del reality: "Espero que me podáis dar una segunda oportunidad porque yo estoy muy arrepentida y quiero demostrar que no soy así" a lo que el presentador le ha preguntado si es que estaba pidiendo volver a entrar, a lo que ella ha respondido un 'sí'.

Pero el momento álgido de tensión llegó de la mano de Jorge Javier Vázquez que, ante la actitud de los concursantes que están dentro de la casa de los secretos, no ha tenido más remedio que reprenderlos, especialmente por el intento de boicotear la prueba de 'señores y criados'.

"Sobre la expulsión de Sofía me gustaría deciros que no hay justificación, la fuerza de la palabra debe prevalecer siempre. En las ultimas horas habéis protagonizado unos hechos que son lamentables, claro que se puede discutir, pero sabéis que hay unos límites que no se pueden cruzar, habéis amenazado con boicotear la prueba semanal, incumplir el reglamento, habéis hablado de motín, os habéis faltado el respeto y ha habido ataques a la organización. Detrás de este programa hay un equipo de más cien de personas que trabajan muchas horas para hacer llegar al público el mejor contenido posible. No olvidéis que esto es un concurso, un juego. No estamos operando a corazón abierto. La actitud del grupo ha sido bochornosa".

Después de estas palabras del presentador se ha producido un silencio aterrador en la casa de 'Secret Story', salvo Cynthia e Isabel Rábago que han intentado justificar su comportamiento y han asegurado que muchas de las cosas que han dicho a lo largo de estos días, ha sido en tono bromista.

Jorge también le ha preguntado directamente a Emy si quería abandonar el concurso, ya que después de la broma que le gastaron escondiéndoles el peluche, siendo la respuesta de esta un 'no' rotundo.