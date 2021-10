'La última tentación' tanto en su emisión principal como con su debate mantiene atentos a miles de espectadores. El formato ya se ha convertido en buque insignia de Telecinco -hay quien se atreve a asegurar que ya le disputa el trono a programas como 'Sálvame', 'Supervivientes' o 'Gran Hermano'-, y sus participantes levantes filias y fobias a partes iguales. Sin duda, dos de los pesos pesados de 'La isla de las tentaciones' y por extensión actualmente de 'La última tentación' son Fani y Christofer. ¿Quién no recuerda aquel desgarrador grito: ¡Estefaniaaaa!

Fani Carbajo participó con posterioridad en 'Supervivientes' y ahora ambos forman parte de 'La última tentación', donde los besos de ella con otro participante y las confesiones que dejarían a Christofer como infiel fuera de los realities los están convirtiendo de nuevo en protagonistas de la edición.

Pero en el pasado debate de 'La última tentación' el foco de atención se centró en la desorbitada cantidad de dinero que cobraría Estefanía por participar en el programa.

Todo comenzó durante una acalorada discusión con Kiko Matamoros, quien comenzó a lanzar ataques y reproches a Fani sobre su comportamiento hasta llega a asegurar que la pareja es pura apariencia y fachada para hacer caja. Carbajo reaccionó y terminó espetando que "colaboradores como Kiko Matamoros son los que más tienen que callar. ¡Todos han hecho lo mismo y peor!". Sin embargo el colaborador de 'Sálvame' lejos de achantarse contraatacó: "Yo no he hecho nada delante de las cámaras. Cuando me den 50.000 euros por ir, me lo pensaré. ¡Tú a lo tuyo!". De inmediato, la presentadora Sandra Barneda zanjó la conversación con un "es muy difícil venta".

El caché de Fani en "La última tentación"

Ninguna de las parte, se lanzará a confirmar o desmentir la cantidad, eso está claro. Sin embargo, no es la primera vez que Kiko Matamoros se acerca sin mucho margen de error al caché de los grandes participantes de los principales realities, como fue el caso de Belén Esteban en Gran Hermano, así que no es descabellado pensar que la cifra se pueda ajustar a la realidad, aunque tal vez fue solo parte de un ataque más del colaborador hacia la concursante.