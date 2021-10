'Sálvame' no se toma ni un respiro. Las chispas han vuelto a saltar en el plató del programa de Telecinco. Ante las horas bajas que parece atravesar el formato tanto por las audiencias como por el revés que le ha dado la justicia al declarar nulo el despido de Antonio David, el formato de La Fábrica de la Tele hecha el resto en el asador. Y a veces parece que se pasa y pone en riesgo la continuidad de algunos de sus colaboradores estrella. No es primera vez, de hecho, que 'Sálvame' despide a algún colaborador que decide poner fin a su travesía por el programa.

En esta ocasión la que ha estallado ha sido Belén Esteban. En plató se hablaba sobre la boda de Anabel Pantoja y el duro momento que atraviesa la familia después de la muerte de la abuela doña Ana, una situación que ha hecho aflorar de nuevo los conflictos entre Kiko Rivera y el resto de la familia. Belén Esteban, que acudió al enlace y mantiene una estrecha relación con miembros de la familia trataba de aportar su punto de vista sin que la dejasen terminar de argumentar, especialmente Rafa Mora.

"¿Puedo acabar? Si no me callo toda la tarde", terminó por lanzarle a su compañero durante una de sus interrupciones. "Pues nada, no opinamos ninguno más, vamos a ver un monólogo y ya está" le respondía, algo que solo alteró más a la princesa del pueblo. "No, habla tú que eres el portavoz, venga", decía una cabreada Belén, sin esperarse la última arremetida del extronista: "No, perdona, no, eres tú la protagonista. Tú eres la que dejaste la playa llena de mierda". Mora hacía así referencia a un cebo lanzado por el programa en varias ocasiones, donde podían observarse varias botellas, colillas de tabaco e incluso mascarillas en el arenal donde se celebró la boda.

Ese comentario fue la cerilla que encendió la mecha. Belén Esteban había aclarado ya que toda la playa había quedado limpia y recogida por un equipo de limpiadores profesionales contratado por Anabel Pantoja. Pero la de Paracuellos ya no podía más. Se levantaba de su silla y se podía oír como decía "escucha, estoy agotada, esto ya no".

Aunque fue Rafa Mora con sus comentarios quien hizo que Belén Esteban dejase el plató, ella también aprovechó para lanzar unos reproches a Jorge Javier Vázquez: "En 'Sábado deluxe' estabas todo el tiempo con el cachondeito con la boda con Matamoros, y en tu blog te has quedado a gusto. ¡Los tienes cuadrados, macho!". El presentador, por su parte, decidió tomarse la reprimenda con humor.

Este no es el primer enfrentamiento que despierta la boda de Anabel Pantoja en "Sálvame". Su despedida de soltera hizo saltar chispas entre tres pesos pesados del programa: Carlota Corredera, Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez después de que este último las tachase de decadentes. Aquí te contamos cómo se desarrolló todo el conflicto.