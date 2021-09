Carlota Corredera y Rocío Carrasco parecían inseparables desde la emisión del documental "Rocío, contar la verdad para seguir viva". La presentadora gallega no dudó en posicionarse abiertamente al lado de la hija de Rocío Jurado, incluso durante el tortuoso proceso de despido de Antonio David de Mediaset declarado nulo recientemente. Sin embargo, la relación podría haberse enfriado.

Hace unos meses, tras la emisión en Telecinco de la primera temporada de la docuserie y a la espera del estreno de "En el nombre de Rocío", Rocío Carrasco anunciaba nuevo trabajo: fichaba por 'Sálvame'.

"Es el anuncio más deseado. Su proyecto más esperado, y el nuestro también", comenzaba diciendo Jorge Javier Vázquez el día que se lanzaba la bomba. "Rocío vuelve a Telecinco y ficha por Sálvame". Ante esta nueva andadura, en la que ejercería como defensora de la audiencia, Rocío Carrasco explicaba que se sentía "nerviosilla pero con ganas de empezar". "No haría determinadas cosas que me pusieran posicionar diez pasos atrás, de donde he querido salir", reconocía. Sin embargo, Rocío Carrasco apenas ha ejercido su nuevo puestoe n ‘Sálvame’ de hecho, han sido solo dos las ocasiones en las que se ha dejado ver en el plató.

Recientemente, Carlota Corredera respondía sobre esta cuestión a preguntas de los medios. “No tengo ni idea, además yo no he coincidido con ella nunca como defensora", una afirmación un tanto extraña si se tiene en cuenta la estrecha relación de la que hacían gala. ¿Podremos ver a Rocío Carrasco en 'Sálvame' o habrá que esperar al estreno de su nuevo documental?