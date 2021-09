Cuando la familia Carrasco-Flores parecía disfrutar de su primer paréntesis de paz en meses, Olga Moreno los devuelve a los titulares de la prensa del corazón sin ser consciente de ello. Todo ocurrió ocurrió cuando una colaboradora de 'Viva la vida' la encontró en un local concurrido. La periodista no ha dudado en acercarse a ella y escuchar una conversación privada que, para su sorpresa, protagonizaban los protagonistas actuales de la crónica social.

Estaba, según la trabajadora "poniendo verde a todo el mundo", incluyendo a Rocío Carrasco, su excompañera de Supervivientes Sylvia Pantoja y su gran apoyo en televisión: Marta López.

El futuro de Olga Moreno en Televisión

Tras reencontrarse con su familia y sin darle tiempo a procesar lo vivido en los últimos tres meses (ni a ver entera la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y todo lo que se ha hablado acerca de Antonio David, Rocío y David Flores mientras ella concursaba en Honduras) Olga Moreno se sentaba de nuevo en un plató de televisión para responder a Rocío Carrasco. Una entrevista 'descafeinada' en la que la ganadora de 'Supervivientes' se mordía la lengua y, muy contenida aunque sin disimular su dolor, evitaba dar su opinión sobre el desgarrador testimonio de la hija de Rocío Jurado acerca del presunto maltrato que ha sufrido por parte del padre de sus hijos en los últimos 20 años.

Desde entonces, y a pesar de que mucho se ha hablado del fichaje de Olga como colaboradora de algún programa de Mediaset - suenan con fuerza 'El programa de Ana Rosa' y 'Ya es mediodía' - nada se sabe de la mujer de Antonio David que, al margen del interés que despierta cada uno de sus pasos, recupera el tiempo perdido con su familia en los últimos tres meses y disfruta de unas merecidas vacaciones al margen de la polémica.

Asegurando que todavía no sabe qué nos deparará la nueva temporada de 'El programa de Ana Rosa' "que siempre nos sorprende con algo nuevo", Joaquín Prat no ha dudado en pronunciarse, no sin antes resoplar, sobre la posibilidad de que Olga Moreno se convierta en la colaboradora estrella del matinal presentado por Ana Rosa Quintana. "Pufff, madre mía. Todo el mundo tiene cabida y más una persona que está de plena actualidad. No estaría mal, si ella quiere, sin ningún problema, nosotros encantados de recibir a gente nueva", confiesa dejando claro que, a pesar de mostrarse muy crítico con Antonio David durante la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, no tendría ningún problema en trabajar con su mujer.

La nueva polémica de Olga Moreno

Viva la vida ha localizado a Olga Moreno y la han cazado "rajando lo más grande contra Rocío Carrasco, Sylvia Pantoja y Marta López". "Están rajando lo más grande, poniendo verde a todo el mundo", comentaba la reportera del programa. "Olga expresa el dolor que dice haber sentido a su salida del reality porque, según ella, le han hecho mucho daño en los platós de televisión". "Además, no entiende cómo Rocío Carrasco no tuvo suficiente hablando de su historia para ahora hacer una segunda parte hablando de su familia."

Marta López si ha reaccionado ante estas declaraciones: "Una nunca está preparada para que escuchar que una amiga habla de ti". "No me he molestado en llamar a Olga porque de momento, nuestra amistad está a prueba de bombas… No me va a traicionar en la vida y yo a ella tampoco", comentaba la colaboradora de Telecinco. La propia Olga ha entrado en directo en Ya es mediodía para desmentir lo que dicen sobre ella. Marta por favor, en mi vida te voy a criticar".