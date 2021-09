Bigote Arrocet era uno de los rostros más esperados de Secret Story dado que poco o nada se supo de él desde su ruptura con María Teresa Campos. Jordi González, en una de las galas más criticadas de su historia por las borderías que dirigía a los concursantes, fue quien avanzó a a Alejandra Rubio el argentino había hablado de la relación sentimental con su abuela.

"Como me dio pena volví (con ella)", decía Arrocet sobre la matriarca de las Campos: "Yo esperaba que saliera de ella el decir la verdad".

A continuación dio su versión sobre la ruptura y se mostró afectado y decepcionado por las palabras de su ex. Según le contó a Isabel Rábago, todo lo que la presentadora de televisión había contado era mentira: "A la larga la verdad aflora", deseó en voz alta.

"Tenía que venir conmigo a un premio europeo que me dieron por la moda y no quiso venir por una discusión. Yo le dije que iba… No me gusta pelear. La primera pelea está bien, la segunda también, pero la tercera, la cuarta…", contó Bigote Arrocet.

La colaboradora de Telecinco quiso saber más y le preguntó si había alguna posibilidad de reconciliación entre ellos, pero él no fue del todo claro en su respuesta: "Algún día la tendré".

Frente a esta vaguedad, la periodista y concursante del reality insistió e hizo hincapié en la la lealtad de María Teresa Campos hacia él y el respeto que le profesa.

El ex de la presentadora, llegados a este punto, no pudo contenerse: "Que diga que yo la he dejado por Whatsapp… Eso es incierto".

Alejandra Rubio, implacable contra Bigote Arrocet

Alejandra Rubio ha confesado no sentir pena ante las lágrimas de Arrocet: "No entiendo porqué sigue negando que exista ese mensaje". Según ella su abuela no tiene ninguna necesidad de mentir.

"A partir de esa mentira infame, porque es infame, se han dicho de mí todo lo que han querido y más", dijo Bigote Arrocet, que no dejó de justificarse.

Pero probablemente el comentario más hiriente hacia María Teresa Campos fue en el que aseguraba que la quería tanto que volvió con ella por pena.