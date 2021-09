No se habla de otra cosa desde que el viernes se hiciera pública la participación de Edmundo Arrocet en 'La casa de los secretos'. Terelu Campos confesaba este fin de semana en 'Viva la vida' que le es indiferente la vuelta del que fue pareja de su madre y se mostraba de lo más tranquila en el plató de televisión.

Hoy, Alejandra Rubio ha mostrado su opinión en el mismo programa donde colabora con su madre y se ha explayado más: "A ver el secreto, el fichaje me parece sorprendente, es que lleva mucho tiempo sin aparecer. Yo desde luego por mi parte no tengo miedo. No sé cómo se lo ha tomado mi abuela, no he hablado con ella, no sé si lo sabe, pero se lo habrá tomado mal".

La joven sí que ha querido dejar claro que no cree que su abuela retome una amistad con él: "No creo que pueda haber un acercamiento entre los dos. Va a ir como un concursante más, gastará alguna bromita de las suyas, yo no voy a ir en contra de él, si me gusta lo diré y si no, también. Conmigo siempre se portó bien".

Tanto es su creencia, que Alejandra ha querido recordar que Edmundo dejó su relación sentimental con la veterana comunicadora de muy malas formas y que este es el motivo por el que hayan terminado tan mal: "Este señor terminó la relación con un mensaje, fin, esa es la versión que tengo. Ese mensaje está ahí, es una realidad".