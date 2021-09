"Acabo de darme cuenta que en este programa se manipula y se edita de manera tendenciosa y que estamos engañando al público", declaraba Kiko Matamoros sobre Sálvame cuando volvió de sus vacaciones. Quiere dejar el programa y la diana de todos sus ataques es Carlota Corredera, el rostro más expuesto y perjudicado de la plantilla del programa, tanto por ser la responsable en su peor momento como por ser la más tajante en la defensa de Rocío Carrasco.

Jorge Javier Vázquez está de vacaciones en un momento decisivo para el programa, lo que no le ha impedido pronunciarse, e incluso entrar en directo para apoyar a la viguesa. El presentador aprovechó su entrevista en la revista Lecturas para dar su opinión sobre la actitud de su colaborador: "Parece que está buscando su despido y poder presentarse así como una víctima del feminismo más radical".

Belén Esteban apuntó durante la tarde del jueves en Sálvame una teoría similar: "En todos los años que llevo trabajando aquí he vivido todo el tipo de situaciones y he salido echando pestes, pero con quien he hablado ha sido con mis compañeros o con mis jefes, no he puesto a parir al programa con otros medios".

Rafa Mora, íntimo amigo de Matamoros, no ha dudado en defenderlo y sacó a Rocío Carrasco a la palestra: "Kiko Matamoros hay cosas que no ha visto oportunas y no ha entendido en esta 'docuserie', pero no creo que lo haya hecho por lealtad a Antonio David".

"¿Pero cómo lo va a entender si no lo ha visto?", lo cortó Carlota Corredera: "Yo creo que sus opiniones creo que hay que tenerlas en cuarentena", puntualizó: "No puedo dar credibilidad a una persona que opina de algo que no ha visto".

Insistió en la defensa de Rocío Carrasco: "No se cuestiona la versión de una víctima, ¿Pero estamos locos? y me da igual que me llamen dictadora, pero no lo voy a consentir".

"Si Kiko tiene problemas en su vida, en la productora, en sus finanzas, en sus emociones... te aseguro que no es mi responsabilidad", le ha contestado Corredera a Rafa Mora:" Y yo no soy su problema, yo no soy Rocío Carrasco", aseguró enfurecida.