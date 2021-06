Las consecuencias de las declaraciones de Rocío Carrasco en el documental de Telecinco Rocío: contar la verdad para seguir viva salpican a todos los implicados: Antonio David, despedido de La Fábrica de la Tele, Rocío Flores se muestra a la defensiva en televisión y protagoniza muchas salidas de tono. En ‘El programa de Ana Rosa’, la hija de la protagonista del documental reconoció necesitar atención psicológica. Olga Moreno también ha recibido un mensaje de Rocío Carrasco: "No tienes coño", pero el más afectado parecer ser su hijo, David Flores, que tuvo que acudir a juicio a declarar contra su madre.

A pesar de que Rocío Carrascos sostiene que "su enano" es "feliz a su manera", David Flores es, según su entorno "inteligente y sensible" y le afecta todo lo que ocurre desde que se emitieron los episodios de la serie documental: ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. El joven es el único miembro del clan al que no se le puede exigir ni un solo ápice de responsabilidad por todo lo que se ha devenido.

David Flores, víctima del enfrentamiento entre sus padres

David Flores se vino abajo durante el homenaje a su abuela, Rocío Jurado en Chipiona. Su hermana se acercó a él y le rodeó con el brazo para consolarle.

Sus lágrimas no se debían solo a la emoción por el recuerdo de ‘la más grande’, sino a la complicada situación que sabe que afronta su familia.

El joven tuvo que declarar en el juicio de Rocío Carrasco contra su propia madre por la demanda que su padre interpuso contra su madre por el impago de su pensión, obligado a participar en la encarnizada guerra que sus padres mantienen desde hace más de veinte años.

David Flores no puede más y quiere que todo acabe cuanto antes: “Para David esto no es agradable, no solo por el hecho de declarar en el juicio para reclamarle algo a su madre, sino que está incómodo por la situación que viven sus padres. Por eso hizo un llamamiento diciendo que está dispuesto a renunciar a la pensión que le corresponde a cambio de que sus padres dejasen de denunciar mutuamente”, ha explicado el abogado de Antonio David Flores en ‘Ya es mediodía’.