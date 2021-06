El hijo de Rocío Carrasco se suma a la denuncia contra ella

David Flores Carrasco, hijo de Rocío Carrasco, se ha sumado a la denuncia contra su madre, según ha sabido este periódico. En una providencia firmada el pasado 2 de junio, la jueza Verónica Carabantes acepta la personación del joven, de 22 años, "en concepto de perjudicado" en la investigación abierta contra su madre por un supuesto delito de impago de pensiones.

Todo arranca de la decisión de otra jueza, que dictaminó en enero de 2018 que Rocío Carrasco debía pagar a su hijo 200 euros mensuales, algo que, según la denuncia, no ha hecho desde entonces.

El hijo de Rocío Carrasco se suma así a la denuncia que realizó su padre, Antonio David Flores, el pasado mes de marzo. El joven, que padece una enfermedad genética y fue declarado "dependiente económicamente", vive con su padre desde los 17 años. En la denuncia de Antonio David Flores, a la que ahora se ha sumado el hijo, se asegura que Carrasco no ha pagado nunca esa pensión y que la cantidad que la mujer adeuda a su hijo superaría ya los 7.000 euros.

La madre de David Flores fue citada a declarar por la jueza el pasado 30 de abril, pero rechazó hacerlo y alegó defectos de forma en la causa abierta contra ella. En la investigación, la jueza ha ordenado averiguar el patrimonio de Rocío Carrasco y ha recabado los ingresos que declaró durante el año 2020 para ver si ella puede hacer frente al pago de la pensión a su hijo. Según los datos remitidos al juzgado por la Agencia Tributaria, la hija de Rocío Jurado ingresó algo más de 25.000 euros.

Un año de prisión

El 21 de mayo, David Flores declaró en la causa abierta contra su madre y la jueza Verónica Carabantes le ofreció personarse como perjudicado, al ser él quien debía recibir ese dinero de la pensión. Cinco días después, su abogada presentó un escrito en el que anunciaba que "se persona en el presente procedimiento en su condición de perjudicado... solicitando que se le tenga como parte". El delito de impago de pensión está penado con multas y hasta un año de prisión.

En el mismo escrito, que ha sido aprobado por la jueza, la abogada del hijo de Rocío Carrasco pide "amparo" al juzgado sobre "informaciones y opiniones periodísticas". Según la letrada, algunos comentaristas expusieron "de forma desfigurada" en diferentes medios de comunicación la declaración que había prestado el joven ante la jueza "con la intención de causar un daño (a David) y a su familia". La abogada hace alusión a informaciones en las que se insinuaba que David Flores no quería personarse en el caso contra su madre.

"Repugnante"

Después de la declaración judicial de su hijo, Rocío Carrasco declaró en el programa 'Sálvame Deluxe', en Tele 5, sentirse "desesperada" porque se "repite la historia. Tengo que ver cómo el ser pone a mi hijo en una tesitura horrorosa, lo pone a que declare en contra de su madre sabiendo él las capacidades que el niño puede tener o puede dejar de tener", algo que calificó de "repugnante". Añadió que no perdía la esperanza de reencontrarse con su hijo.

Por su parte, Rocío Carrasco denuncio a su ex marido Antonio David Flores por impago de la pensión cuando los dos hijos de la pareja eran menores de edad y vivían con ella. El procedimiento ha ido avanzando y Flores se enfrentará a un juicio por un supuesto delito de alzamiento de bienes penado hasta con cinco años de prisión. Para responder a sus deudas con su ex mujer de aquellos años, el hombre debe depositar 60.000 euros de fianza, algo que aun no ha hecho.