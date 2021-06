Como una "auténtica vergüenza". Así han calificado los seguidores de "Bay Yanlis", la última serie de Can Yaman, la decisión de cancelar la emisión de sus productores. Pese a que inicialmente se hablaba de que el fin de los programas se debía a malos índices de audiencia, ahora hay quien apunta a que la serie, "El hombre equivocado" en España, fue censurada por el Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTÜK).

"Bay Yanlis" tenía todos los ingredientes para triunfar: dos de los rostros más conocidos y de moda de la televisión turca (Can Yaman y Ozge Gürel) y un argumento manido pero, seguramente, entretenido: una comedia romántica en la que un hombre que no cree en el amor acaba enamorándose sin quererlo.

Si bien, no todo fue tan bonito como en la serie. A los 14 capítulos la productora decidió cortar la serie. La decisión no sorprendió del todo a los seguidores, que ya se olían una posible cancelación, dadas las cifras de audiencia, menores de lo esperado y la poca química que había entre los actores.

Si bien, una nueva publicación de la revista Telenovela da un giro de 180 grados al asunto. Y es que la publicación española revela que detrás de la cancelación hubo una decisión gubernamental. Que fue el RTÜK quien decidió cerrar la serie por "obscena e inmoral". ¿El motivo? Que mostraba mujeres independientes.

Tal y como explica la revista, éste no es un caso aislado. Afirman que la también producción otomana "If Only" corrió la misma suerte. En su caso por incluir un personaje homosexual.

Lo cierto es que pese a que Turquía se empeña en defenderse como una democracia moderna, el funcionamiento de su gobierno demuestra que muchas libertades siguen coartadas. Sin ir más lejos, el RTÜK no deja de ser más que un organismo censor puro y duro del estilo de cualquier dictadura.

Asimismo, el tradicionalismo que se pretende preservar desde el gobierno también se aprecia en otros aspectos de las series turcas, en las que se pixelan bebidas alcohólicas o la sangre. También están capados los besos, que no duran más de tres segundos en pantalla.