Sorpresa en Supervivientes 2021: Omar Sánchez no pudo más. Hace pocos días que la organización del programa trasladado a los concursantes a Playa Uva, donde se escondían varios amuletos y pergaminos que concederían ventajas y regalos a los concursantes. Las dinámicas del programa cambiaron después de que Sandra Pica desvelara gravísimos secretos sobre las estrategias de la organización.

La única premisa que se exigía a los supervivientes era que deberían mantener en "máximo secreto" los descubrimientos que hallaran. Pero, una vez más, en esta edición del programa se cuenta con muchas ventajas pero con un enorme "handicap", la discreción.

Omar Sánchez, indignado

Melyssa Pinto, exconcursante de La Isla de las Tentaciones, había descubierto el premio de Omar Sánchez: una hamaca y una merienda compartida y el privilegio con el que ella contaba era con poder robar la recompensa de uno de sus compañeros. La joven deseaba degustarla con su amiga Olga Moreno.

La diseñadora optó por robar el premio de Omar, muy satisfecho por haber conseguido un sándwich y su chocolate. "Es algo que llevaba pidiendo muchas semanas y lo quiero disfrutar junto a mi amiga Olga", decía Melyssa feliz.

El canario, enfadado por el robo, aseguraba que se había hablado sobre el contenido de estas recompensas, algo completamente prohibido por la organización, y confesaba que conocía el resto de ellas, "sé que hay una nominación directa, un robo o una ventaja en el juego de líder", declaraba el novio de Anabel Pantoja.

"Todos estos amuletos todos sabíamos todos de todos, yo sabía lo que tenía ella y lo que tenía otra gente. Todo se sabía. Yo sabía que se habían cogido seis", denunció Omar Sánchez desvelando la trampa de sus compañeros de 'reality'.

Los compañeros de Omar Sánchez lo acusan de "traidor"

"La norma era muy clara, esos pergaminos tenían que quedarse en secreto, igual que los amuletos", les recordó Lara Álvarez a los concursantes subrayando una ilegalidad que no quiso confirmar Alejandro Albalá: "No no voy a compartir esto, cada uno sabrá lo que hace. No voy a decir nada que no sepa. No me voy a mojar en algo que no sé".

Lara Álvarez siguió tirando de la cuerda de la trampa e insistó: "Omar no vamos a dudar de ti, pero te vamos a preguntar qué más amuletos sabes".

La decisión de Omar de desvelar la trampa de sus compañeros indignó a Melyssa: "Justamente ahora sabes lo qué es, me parece súper rastrero".

"Ni por los 200.000 euros vendo a nadie y si ha mirado mi pergamino me parece muy fuerte. Te juro que no me lo esperaba de Omar, de otro vale pero de él. Lo ha hecho tan mal", se quejó indignada Olga Moreno.

Tom Brusse recibió una reprimenda por hacer trampas y empujar con la pierna a Omar Sánchez, lo que obligó a la organización a repetir la prueba y pedir a Tom que respetase las normas.

"Has dicho que podemos jugar limpio o no. Una cosa es mover el tronco y otra cosa es lanzar una patada a tu compañero. Las normas las ponemos nosotros. Cuando se os dan unas normas es para que juguemos las cosas de manera limpia. Una cosa es la estrategia y otra empujar a un compañero", le dijo Lara Álvarez con firmeza a Tom Brusse.