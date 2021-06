La audiencia de "Supervivientes" está de uñas. Tanto es así, que muchos de los seguidores del popular programa de Telecinco estás pidiendo su inmediata cancelación a través de las redes sociales. ¿El motivo? Aseguran que hay continuos tongos en las pruebas y se quejan del comportamiento de algunos participantes.

Las denuncias de trampas en el programa son algo recurrente. No sólo de esta edición. También de anteriores. No hay emisión del programa que no esté salpicada de quejas y acusaciones de trampas por parte de los telespectadores, a través de internet.

Lo cierto es que en muchas ocasiones los seguidores del programa sacan a la luz cierta manga ancha por parte de la organización con los participantes

La última polémica ha venido de la mano de Olga Moreno, esposa de Antonio David Flores. Moreno ha sido descalificada de la última prueba por no cumplir las normas. El juego consistía en escalar una pirámide cada vez que uno de los compañeros acertasen una pregunta de cultura general. La única norma era que no podían apoyarse con las manos. Una regla que la espoa de Antonio David incumplió tal y cómo confirmó Lara Álvarez. No obstante, esa semana, Olga gozaba de inmunidad por lo que no podía ser nominada ni abandonar el programa. La audiencia rápidamente ha criticado en las redes las trampas de la concursante. "Por fin se han dado cuenta de que es una tramposa , bueno si lo sabian pero le hemos dado tanto machaque conque hace trampas que ya no le dejan pasar ni una, ya era muy descarado", comentaba una usuaria. La noticia seria cuando no las hace", escribía otro.

Las declaraciones de Olga Moreno

Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores, se mantuvo durante años en un segundo plano en los medios de comunicación. Ella era un ente neutro, sin connotaciones, pero en el momento en el que su familia protagoniza más titulares decide perfilarse y concursando en el 'reality' de máxima audiencia de su franja.

Se convierte así en un resorte más del engranaje del "culebrón familiar" Carrasco-Flores que se desencadena tras la emisión de la serie documental sobre Rocío Carrasco "Rocío: contar la verdad para seguir viva".

La concursante se mostró preocupada por la repercusión de sus participación en el programa de televisión dijo sentir "miedo" a volver a España: "Me van a matar por hablar", sentenció Olga Moreno entre lágrimas.

La inesperada llegada a la isla de Sandra Pica, que reveló gravísimos secretos del exterior a los concursantes influyó en el comportamiento de Olga Moreno, que conoció por ella el calado mediático actual de su familia.

Esto no parece preocupar a la participante, que la noche del 31 de mayo volvió a protagonizar el debate de "Supervivientes 2021" por hablar de su vida personal: “este lunes es mi aniversario. 22 años y no me he separado en la vida. Imagínate lo penúltimo de meterlo en la cárcel”.

También se refirió a Rocío y David Flores: “es una injusticia lo que le están haciendo a los niños”, sentenció antes de asegurar que ella "se conformaría solo con saber que están bien".

Aunque es consciente de que cada palabra suya dispara titulares en España no deja de hablar de su familia. Parte de la audiencia del programa se indigna y la acusa en redes sociales de estratega porque, según ellos, busca permanecer en el concurso por la polémica que desprenden sus declaraciones.

Primer abandono por motivos de salud en 'Supervivientes 2021'. Carlos Alba pone fin a su aventura en el reality show de Telecinco por prescripción médica, según ha anunciado 'Sálvame' durante la tarde de este viernes. En la gala de anoche, el concursante ya tuvo que ser evacuado por una lesión en la mano que se ha agravado.