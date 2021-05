El mediático y reputado juez Jose Antonio Vázquez Taín se ha pronunciado sobre la serie documental de Rocío Carrasco: "Rocío, contar la verdad para seguir viva", y considera que deberían secuestrarla inmediatamente.

Reconocido popularmente como el 'Garzón gallego' o el 'Robin Hood de Villagarcía' por sus años dedicados a la persecución del narcotráfico se ha pronunciado en la Televisión de Galicia (TVG) y ha sido tajante. Recuerda que "El caso de Rocío Carrasco y Antonio David se trató en su momento con mucho cuidado, esmero y dedicación a nivel judicial" añadiendo que "los jueces podemos tener defectos pero siete jueces le aseguro que no están locos".

El juez se mostró contundente con el caso e insistió en que la emisión debería ser cancelada por la Fiscalía de oficio y que, en su defecto, Rocío Flores podría denunciar la difusión del programa dado que su madre está violando su intimidad contando unos hechos que ocurrieron cuando ella era menor.

"Que en ese programa se lea una sentencia condenatoria de una menor, es para que mañana mismo la Fiscalía actúe de oficio y secuestre el programa. No se puede contar lo que hizo una persona cuando era menor aunque ahora ya tenga más de 18 años», declaraba José Antonio Vázquez Taín tras ser preguntado en el programa de TVG 'Quen anda ai?'.

Aplastantes declaraciones del juez José Antonio Vázquez Taín sobre el documental de Rocío Carrasco: "Que en ese programa se lea una sentencia condenatoria de una menor, es para que mañana mismo la fiscalía actúe de oficio" pic.twitter.com/nc6KqVonTP — El Lapidario TV (@LapidarioTV) 3 de mayo de 2021

Condena que la hija de Rocío Jurado ponga en entredicho el ejercicio de la Justicia en España dado que constantemente ataca a los magistrados que intervinieron en su causa. Es muy crítico tanto con Telecinco como con todos los colaboradores y tertulianos que no hacen más que manchar o poner en duda al Sistema Judicial.

"Este programa, que tanto critica a la justicia porque no le hacemos caso a Rocío Carrasco, porque no protegemos a los menores... Ellos son los primeros que dicen que hacen esto por Rocío, por los niños, por justicia... y son los primeros que muestran una sentencia de una menor", señalaba mostrando su rechazo al formato presentador por Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez, a cuya productora ha denunciado Antonio David Flores por despido improcedente.

El Juez José Antonio Vázquez Taín habla alto y claro sobre el Caso de Rocío Carrasco y Antonio David Flores en Ana Rosa.



No hay más preguntas señoría. pic.twitter.com/7bPm6hIvrU — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) 25 de marzo de 2021

El juez Taín había dado su opinión en el programa de Ana Rosa, donde fue muy crítico e incisivo sobre una cuestión tan delicada como la de la violencia de género en un contexto donde se acusaba a la justicia de ser machista y no estar lo suficientemente formada en esta rama:

"Para que toda España lo tenga claro. No solo el 65% de las juezas de este país son mujeres, y más jóvenes; no solo estamos hablando de la única profesión en la que son claramente mayoría, sino que están muy especializadas, por lo que no puede hablarse de justicia machista", advertía.